El PSOE rechaza el cierre de la puerta lateral del parque de Los Pinos

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:52 Comenta Compartir

El cierre de la puerta lateral del parque de Los Pinos ha despertado críticas entre paseantes y vecinos de la zona, que denuncian que ahora deben dar un gran rodeo para acceder al recinto o incluso atajar a otras zonas de la ciudad. De estas quejas se ha hecho eco la agrupación local del PSOE, que reclama que se reabra este acceso.

Según explicó el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, la decisión de clausurar la puerta está motivada por actos vandálicos registrados en las últimas semanas. «Hay personas que colocaban el coche junto a la puerta y abrían el maletero para robar huevos y aves», señaló.

El PSOE considera que la medida perjudica injustamente a los residentes de los alrededores, que son quienes más utilizan este acceso. «Por esa regla de tres que cierren el parque y así no vemos lo que pasa dentro. Si no quieres que pasen coches por ahí, pon una pilona, pero no le prives el acceso a los vecinos del barrio, que precisamente son los que más lo utilizan porque les sirve para no tener que dar una vuelta enorme para ir y venir a sus viviendas», señalan los socialistas.