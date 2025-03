El PSOE de Plasencia pide fiscalizar la sala de control del sistema rotatorio del parking

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 26 de mayo 2024, 08:42 Comenta Compartir

A solo 24 horas para que entre en funcionamiento, el sistema rotatorio del parking de Eulogio González sigue dando que hablar. Lo hace sobre todo a raíz de las declaraciones del PSOE, en las que llegó a negar que ninguna cámara fuera a leer las matrículas y un programa fuera a controlar la entrada y salida de vehículos: «Es falso. No se ha comprado este sistema de control. No ha pasado por pleno, ni por junta de gobierno local, ni por decreto de alcaldía. Con lo cual, no se ha comprado».

David Dóniga, concejal de Interior, desmintió las declaraciones realizadas por el Partido Socialista sobre este asunto, recordando que «los procedimientos administrativos para la instalación de estas cámaras se realizaron a final del año pasado, como así lo ratifican las actas de la junta de gobierno».

Un día después también lo hizo Gonzalo David Miranda, subinspector de la Policía Local: «Las cámaras se pusieron en funcionamiento a finales del año pasado. Durante los meses de este año se han estado haciendo pruebas periódicas y a partir del 27 de mayo empiezan de una forma ya real. Por lo tanto, ha sido falsa la noticia que ha salido de que no había cámaras. En octubre quedaron colocadas y ya empezó a funcionar el sistema. Y en diciembre se dio por concluido la finalización de los trabajos y se empezó a funcionar».

Tras estas declaraciones, el PSOE ha exigido supervisar 'in situ' el correcto funcionamiento de las cámaras. «Supongo que, teniéndolo todo controlado y perfectamente instalado, no tendrán ningún inconveniente en que la oposición e incluso los medios de comunicación puedan realizar una visita a esa sala de control y ver de primera mano cómo funciona el sistema», decía Alfredo Moreno.

El portavoz del PSOE insistía en que «los concejales de la oposición tenemos la obligación de fiscalizar las labores del gobierno y por ese motivo tenemos que poder comprobar el funcionamiento de todos los departamentos. Y los medios de comunicación deberían poder contar a los ciudadanos lo que han comprobado de primera mano».

De esta forma, el grupo municipal socialista va a registrar una solicitud para poder visitar ese centro de control. «Seguimos insistiendo en que ese software de control no se ha adquirido, pero ya que insisten tanto queremos verlo funcionar», apuntan.