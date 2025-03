El PSOE de Plasencia se personará en el caso del viaje del coche de la Policía Local a Portugal si no lo hace el Ayuntamiento

Con un dossier de veinte páginas bajo el brazo, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Plasencia compareció ayer en rueda de prensa ... para matizar, corregir y poner en entredicho los aspectos fundamentales de los nuevos presupuestos del consistorio para el año 2023. Objeciones que se resumen en el «desmantelamiento del personal del Ayuntamiento», en que «no están preparados para las necesidades de la ciudad» y en que «son irreales y están inflados». Todo ello según palabras de Alfredo Moreno, portavoz de la formación socialista.

El edil del PSOE dijo que los nuevos presupuestos tienen un incremento ficticio de «3,6 millones de euros» y, para apoyar su tesis, leyó un informe «desfavorable» de Intervención: «Son presupuestos muy optimistas y no han previsto crédito suficiente para atender a las obligaciones del Ayuntamiento».

También criticó que «mientras los salarios del alcalde y los concejales liberados ha subido un 24%, los del personal del ayuntamiento ha subido solo un 2%».

En su alocución, hizo también balance de la actualidad placentina desde el final de las elecciones municipales. Fueron cuarenta minutos en los que dejó varios titulares. Uno de ellos, en relación al caso del viaje de un coche de la Policía Local a Portugal, que se encuentra en proceso de diligencias en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 por un presunto delito de malversación.

Un proceso que se inició en octubre de 2021, cuando al Ministerio de Sanidad llegó una reclamación de Portugal, por la que se le exigía el pago de una multa de 70,70 euros porque un vehículo de su titularidad, cedido en uso a la Policía Local de Plasencia, habría pasado hasta por cuatro peajes sin abonar las tasas.

Alfredo Moreno exigió al Ayuntamiento que se involucre más en la causa. «Debería personarse como acusación particular, pero aún no lo ha hecho y no sabemos por qué. No entendemos la razón», decía Alfredo Moreno, que anticipó que «si el Ayuntamiento no se persona en el caso, el PSOE asumirá la responsabilidad de personarse en este proceso. Este procedimiento no puede caer en saco roto. Por la responsabilidad a la que nos debemos, asumiremos esa tarea».

El grupo socialista iba un paso más allá y pedía que se depuren responsabilidades en los escalafones directivos de la Policía local: «No entendemos por qué el Ayuntamiento no haya abierto un expediente administrativo para exigir la responsabilidad devenida de estos hechos. Lo normal es que se hubiera abierto un expediente a quien no ha facilitado la información, a quien ha entorpecido la investigación».

Alfredo Moreno ha explicado que darán un voto de confianza al equipo de gobierno, al menos hasta el final del verano: «Vamos a dar un tiempo prudencial, entre otras cosas porque los procesos penales no funcionan en agosto. Esperaremos hasta mediados de septiembre para ver cómo se plantea esta situación».

El Ayuntamiento de Plasencia ha contestado que «se personará cuando tenga la documentación del juzgado».