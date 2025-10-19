HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada de los pabellones militares en la calle San Fulgencio que conduce al barrio de Miralvalle. J. C. R.

El PSOE de Plasencia alerta del riesgo de mantener las vallas en la obra de los pabellones

Denuncia que genera riesgos para peatones y conductores, mientras que el Ayuntamiento justifica su mantenimiento por razones de seguridad

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El grupo municipal socialista ha advertido del «grave peligro» que supone mantener el vallado instalado en la calle San Fulgencio, junto a la obra ... paralizada de los antiguos pabellones militares. Según el PSOE, las vallas, colocadas hace más de dos años, generan problemas de seguridad vial y peatonal y su permanencia resulta «injustificable».

