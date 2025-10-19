El PSOE de Plasencia alerta del riesgo de mantener las vallas en la obra de los pabellones

El grupo municipal socialista ha advertido del «grave peligro» que supone mantener el vallado instalado en la calle San Fulgencio, junto a la obra ... paralizada de los antiguos pabellones militares. Según el PSOE, las vallas, colocadas hace más de dos años, generan problemas de seguridad vial y peatonal y su permanencia resulta «injustificable».

En un pleno reciente, el portavoz socialista, Alfredo Moreno, reprochó al gobierno local que no haya retirado todavía las vallas pese a las reiteradas peticiones de su grupo. «Los técnicos alegan motivos de seguridad para mantenerlas, pero existen soluciones, como las redes de protección, que estaban contempladas en el contrato original con la empresa Joca y nunca se instalaron», señaló. Añadió que esas redes permitirían «abrir la calle y recuperar la normalidad», y pidió «un poco de compromiso y sentido de la responsabilidad», al advertir que «el vallado lleva tanto tiempo ahí que parece que se quedará para siempre».

Moreno subrayó además los riesgos para peatones y conductores: «Hablar de seguridad no puede limitarse a la obra; hay que hablar también de seguridad vial. Ahora mismo, la visibilidad es nula y pasar por allí resulta peligroso tanto para vehículos como para peatones».

El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, aseguró que se han adoptado medidas preventivas, como el cierre de huecos, la baja del suministro eléctrico y la vigilancia policial, aunque reconoció que los técnicos mantienen la necesidad del andamiaje por un problema con el cableado.