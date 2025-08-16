HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El PSOE placentino urge a redactar el nuevo pliego del servicio de basuras y limpieza viaria

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:47

El PSOE ha instado al Ayuntamiento de Plasencia a acelerar la redacción del nuevo pliego del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, cuyo contrato actual expira el 15 de febrero de 2026. El portavoz socialista, Alfredo Moreno, pidió explicaciones en la última sesión plenaria sobre el estado de los trabajos y señaló, según dijo, varios incumplimientos de la empresa concesionaria.

«Han tenido tres años para hacer nuevos pliegos de condiciones y supongo que les habrá dado tiempo a tenerlo listo para esa fecha», aseveró Moreno.

El portavoz recordó que el contrato establece tareas como la limpieza de los imbornales, de las instalaciones de tráfico urbano –incluidas señales, semáforos y mobiliario–, la retirada rápida de las hojas en otoño y la realización de dos campañas anuales de concienciación ciudadana. También incluye dos campañas de desratización, desinfección y desinsectación, así como otras actuaciones que el Ayuntamiento solicite. «Y no se está cumpliendo», aseguró.

El PSOE reclama que el nuevo pliego esté aprobado antes del vencimiento del contrato para evitar prórrogas y que se refuercen los mecanismos de control a la concesionaria.

