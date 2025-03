El PSOE pide responsabilidades por el «fracaso» del Martes Mayor de Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Miércoles, 23 de agosto 2023, 07:41 Comenta Compartir

Ha tardado en pronunciarse, pero cuando lo ha hecho, lo ha hecho con contundencia. Dos semanas después de la finalización de los festejos del Martes ... Mayor, el grupo municipal del PSOE ha criticado con dureza el balance cosechado en esos cuatro días de actividades y ha anticipado que va a pedir la dimisión de Belinda Martín, edil de Turismo, que en su día reconoció que el Ayuntamiento tiene como meta que el Martes Mayor sea declarado fiesta de interés turístico nacional. «Con esta concejala no conseguiremos nada porque no está preparada para gestionar esta concejalía. Ya fracasó en conseguir bandera azul para La Isla y va a fracasaren este objetivo. En su momento, este grupo municipal socialista pidió su dimisión y volveremos a pedirlo, porque Plasencia no puede tener una concejala encargada del Turismo con estas características», han dicho en una nota de prensa.

El PSOE carga sus críticas en varios ejes de la programación y el diseño del Martes Mayor, más allá de que la ciudad recibiera a un total de 18.000 visitantes, un número condicionado por las altas temperaturas. «Ha hecho calor, sí, pero en 2022 y en 2021 hizo el mismo o más calor. Debería estar previsto. Sin embargo, no se ha hecho ninguna acción para aliviar este calor», señala el comunicado, que continuaba diciendo que «en años anteriores se recibían 30.000, lo que significa que es una fiesta que pierde interés». Los socialistas también han criticado el balance obtenido en la Plaza de Toros al indicar que «se suspendió el torneo de justas por la falta de entradas vendidas. Hemos preguntado y nadie se había enterado de que se iba a celebrar. Falta de promoción. Y en esta fiesta siempre ha habido un gran evento taurino, contratando a primeras figuras. Este año una becerrada que no ha merecido ni una sola línea en los medios de comunicación. Fiesta taurina de pueblo pequeño». En relación a la nueva estrategia diseñada en el mapa de puestos en el centro histórico, el PSOE se ha quejado de que «el Martes Mayor es una fiesta homenaje a un mercado placentino con más de 800 años de historia (...) Por ese motivo, se deberían promocionar los puestos que exponen sus productos en la Plaza Mayor, pero había menos puestos que nunca y muy poco engalanados. Olvidamos el espíritu de la fiesta». Además de criticar el cambio de fechas, «comunicado tres semanas antes de la fiesta», el PSOE propone varias medidas para realzar el interés del Mayor: una inversión en plan de difusión de al menos el 10 % de la fiesta; veinte impactos en medios de comunicación nacional, prensa, radio y televisión; o página web oficial de la fiesta con todo su contenido en castellano e inglés.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión