El PSOE insiste en la municipalización del transporte urbano
Martes, 12 de agosto 2025, 09:03
El PSOE de Plasencia ha vuelto a reclamar que el servicio municipal sea gestionado directamente por el Ayuntamiento. Lo ha hecho en redes sociales tras ... la avería de un autobús de la vieja flota. Denuncian que «los ciudadanos seguimos pagando entre todos las averías y gastos de unos autobuses viejos que ya no dan más de sí». Dicen que «cada euro destinado a reparaciones resta recursos para mejorar el servicio» y proponen gratuidad para mayores y personas con discapacidad, y descuentos para jóvenes y familias numerosas. «El transporte urbano es un derecho, no un lujo», aseguran, y piden acabar con los «parches y desechos».
