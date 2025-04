El PSOE insiste en que el Ayuntamiento de Plasencia aclare la situación de los pabellones

Ahora mismo, la situación de los pabellones militares y la paralización de las obras para convertirse en una residencia de mayores marcan el orden de ... las prioridades del grupo municipal socialista en su trabajo de oposición. La semana pasada, presentó en el registro una solicitud para celebrar un pleno extraordinario monográfico dedicado única y exclusivamente al contrato de la residencia de mayores. Lo hacía después de que finalizara la ampliación del plazo de siete meses concedido a la empresa Joca para la conclusión de las obras y después de que el Ayuntamiento haya impuesto sucesivas penalidades por retrasos a la adjudicataria, que no da sensación de que tenga intención de retomar el proyecto.

Este martes, el PSOE convocó una rueda de prensa para hacer públicas todas las novedades en relación a la situación de los pabellones militares. O mejor dicho, la ausencia de ellas. De momento, ese pleno extraordinario no se va a celebrar porque el Ayuntamiento, mediante un escrito, ha invitado al grupo socialista a que aclaren los términos de su solicitud.

«Toda Plasencia sabe que lo que queremos es que este Gobierno dé explicaciones sobre la situación de este contrato, pero el señor Pizarro no lo entiende», señalaba Alfredo Moreno, que reconocía que iban a rehacer la solicitud para fiscalizar esas obras.

El PSOE exige la comparecencia del concejal delegado para informar de la situación del contrato con la empresa Joca, de los fondos europeos vinculados a la licitación, del futuro de la edificación y de las deudas con empresas subcontratadas, certificaciones realizadas y pagos pendientes.

«El otro día, en comisión de Urbanismo, preguntamos para que nos informaran y la respuesta del concejal fue que estaban en ello, pero que no nos podían dar la información, como si los concejales del PSOE no fuéramos parte de la corporación municipal y no tuviéramos derecho a que se nos informe de cualquier cuestión que afecte al Ayuntamiento», decía el portavoz socialista, que teme que el problema tenga que solucionarse en los juzgados y se pierda la parte de los 4 millones de fondos europeos que no se han certificado.

Liquidación presupuestaria

En esa comparecencia, el PSOE se mostró muy crítico con la liquidación del presupuesto de 2022. «En la memoria de 2022, el concejal de Hacienda informaba que los ingresos superarían los 50 millones. Sin embargo, los ingresos que hay en la liquidación son de 35 millones. Es una desviación de un 30%. Es inaceptable. Las previsiones no solo eran muy optimistas, sino que formaban parte de unos presupuestos muy inflados», decía Moreno. «Tampoco es cierto que recibieran una deuda del 160%. Ahora es del 85%, En 2011, era del 73%. En 2011, la deuda era de 562 euros por habitante; en 2022, es de 695 euros», insistía.