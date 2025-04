El PSOE frena su candidatura en Plasencia e insta a Moreno a elaborar otra de integración

Ana B. Hernández Miércoles, 15 de marzo 2023, 07:11 | Actualizado 07:42h. Comenta Compartir

La agrupación local del PSOE aprobó el pasado viernes su candidatura para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Lo hizo en una asamblea que comenzó a las 20 horas en la sala Verdugo. Acudieron 60 militantes de los 180 aproximadamente con los que cuenta el partido en la ciudad, de los que 36 votaron a favor, 17 en contra y se contabilizaron siete votos en blanco.

Sin embargo, esta candidatura hoy está en el aire. Según ha podido saber este periódico, no solo no ha sido aprobada hasta el momento ni por la Ejecutiva provincial ni por la regional, sino que desde ambas han solicitado al secretario local del PSOE y candidato a la Alcaldía, Alfredo Moreno, que haga otra. El motivo, que la presentada y aprobada no es una candidatura de integración o, lo que es lo mismo, que ha dejado fuera a las diferentes sensibilidades que existen en el seno de la agrupación placentina.

Fuentes consultadas explican que, precisamente, confeccionar esa candidatura de integración es lo que se había pedido a los responsables locales tanto por parte del secretario provincial, Miguel Ángel Morales, como por el secretario regional, Guillermo Fernández Vara.

La candidatura aprobada el pasado viernes está encabezada por Alfredo Moreno. En el número 2 figura la vicesecretaria local, Mireya Conejero, quien fue jefa de gabinete de Elia María Blanco en su segunda legislatura como alcaldesa de Plasencia, de 2007 al 2011. Entre 2011 y 2015 fue diputada en la Asamblea de Extremadura y, en la actualidad, es asesora de Blanca Martín, presidenta de la Asamblea.

Negociación en marcha

Tras ella, en el número 3, está Cristina Corral, la única del actual grupo municipal que repite en la lista junto con el propio Moreno. Y en los números 4 y 5 van dos independientes: la alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, y quien fuera director de la oficina del ARI, el arqueólogo Roberto Rubiolo. En el 6 figura el enfermero Luis Fernando Ronco, que se estrena por primera vez en una candidatura municipal.

Pero en estos momentos los nombres y los puestos, a excepción del de Moreno como número 1, no están aprobados. Porque los responsables del PSOE han pedido que se elabore otra lista, que sea integradora, tras escuchar las quejas que les llegaron de la ciudad al poco de finalizar la asamblea en la que se aprobó una candidatura que ni las ejecutivas provincial ni regional ni el comité local del PSOE de Plasencia conocían previamente.

La negociación para elaborar la lista integradora que reclaman los dirigentes del partido se puso en marcha la misma tarde del lunes y el acuerdo, si finalmente se logra, debe darse pronto. El sábado se reúne el comité federal para aprobar las candidaturas socialistas.