Fernando Pizarro y el concejal Nisa, en la depuradora el pasado sábado. Ayuntamiento

El PSOE exige transparencia sobre la calidad del agua de Plasencia y el Ayuntamiento defiende su gestión

Pizarra avala el trabajo en la crisis, dirigida por criterios científicos, y asegura que el suministro siempre ha estado dentro de estándares potables

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:26

El PSOE de Plasencia ha reclamado al Ayuntamiento de la capital del Jerte «máxima transparencia» sobre la calidad del agua de consumo tras la alerta ... sanitaria activada este fin de semana, cuando se notificó la presencia de cenizas y otros sedimentos procedentes de los incendios en los cauces de abastecimiento. Los socialistas señalan que la ciudadanía tiene derecho a una información «clara y transparente» sobre el episodio y exigen explicaciones sobre los parámetros alterados.

