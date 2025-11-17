El PSOE exige transparencia sobre la calidad del agua de Plasencia y el Ayuntamiento defiende su gestión

El PSOE de Plasencia ha reclamado al Ayuntamiento de la capital del Jerte «máxima transparencia» sobre la calidad del agua de consumo tras la alerta ... sanitaria activada este fin de semana, cuando se notificó la presencia de cenizas y otros sedimentos procedentes de los incendios en los cauces de abastecimiento. Los socialistas señalan que la ciudadanía tiene derecho a una información «clara y transparente» sobre el episodio y exigen explicaciones sobre los parámetros alterados.

Las intensas lluvias han arrastrado al río Jerte y a la presa una cantidad indeterminada de cenizas y materia orgánica procedentes del monte, un fenómeno que el PSOE califica como natural y derivado de una catástrofe previa. Asegura que no busca culpables por el suceso en sí, pero considera imprescindible aclarar varios puntos clave.

Entre las cuestiones planteadas, el grupo municipal señala la necesidad de que el Ayuntamiento publique de «forma pública y detallada» las analíticas sobre la calidad del agua realizadas durante el episodio de alerta. «¿Cuáles fueron los parámetros alterados? ¿Qué picos de sustancias se registraron?» preguntan. Además, exigen una «justificación técnica, clara y convincente» sobre la rápida recuperación en la calidad del agua, que pasó de no ser apta para el consumo a ser considerada potable en menos de 24 horas. Para los socialistas, esta resolución veloz requiere datos y explicaciones científicas para restaurar la confianza de la población.

El PSOE también denuncia el incumplimiento de un acuerdo de transparencia solicitado en el pleno de la semana pasada. En esa sesión, pidieron al concejal responsable que, dada la previsión de lluvias, se informara a la población mediante analíticas diarias en redes sociales y otros medios de comunicación. Lamentan que «esta medida de transparencia crucial no se ha puesto en marcha».

Otro de los puntos señalados en la nota es la gestión del abastecimiento de agua mineral. Los socialistas critican que si se aconsejó no utilizar el agua potable, ni siquiera para lavarse los dientes, las autoridades «deberían haber ofrecido una solución real y alternativa a la ciudadanía», en lugar de trasladar la responsabilidad a los comercios. Denuncian la falta de previsión en el suministro de agua embotellada, lo que provocó aglomeraciones y una escasez generalizada en los supermercados.

Respuesta del Ayuntamiento

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, ha asegurado que la gestión del episodio fue «responsable, coordinada y eficaz» y ha destacado la colaboración estrecha con Salud Pública y la rapidez de la respuesta gracias a la preparación previa. «Todo estaba preparado para afrontar esta crisis porque sabíamos que en cualquier momento en el otoño podría llegar», ha señalado, remarcando que la situación se solventó en menos de 24 horas.

Pizarro ha agradecido especialmente el trabajo del concejal delegado de servicios municipales, la UTE del agua y su gerente, Blanca Salado, a quienes ha atribuido el mérito de que «en ningún momento los estándares de calidad del agua bajaran de lo que hace posible su consumo». Según el alcalde, se trató de una elevación preventiva a nivel 1 del Plan de Contingencia para proteger a las personas más vulnerables, aunque «la calidad del agua nunca estuvo por debajo de los estándares potables».

El regidor ha insistido en que las decisiones se tomaron siguiendo criterios científicos y con la intención de anticiparse a un posible empeoramiento: «Vivimos momentos de tensión, pero gracias a la previsión y al compromiso de mucha gente que trabajó sin descanso, conseguimos que el agua que consumimos tenga la alta calidad que siempre ha tenido».

Finalmente, Pizarro ha señalado este episodio como un ejemplo de cómo la unidad y la coordinación interinstitucional permiten gestionar situaciones de crisis de forma eficiente: «Con reflexión y previsión,la hemos solventado lo antes posible».