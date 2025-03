El PSOE dice que Pizarro sí conocía el informe adverso de la Casa del Deán

Nuevo capítulo en la batalla que se está lidiando en torno al uso futuro de la Casa del Deán. El pasado jueves, el grupo ... socialista compareció en rueda de prensa para asegurar que un informe de la Junta le daba la razón a la hora de saber en quién recae la potestad de decidir la cesión privativa del edificio. El dossier de la Dirección General de Urbanismo indica que la modificación puntual del Plan General Municipal para poder alquilar edificios públicos, aprobada en el pleno del 17 de marzo de 2022, no es competencia del Ayuntamiento.

Según dice, al ser una modificación de ordenación estructural, la competencia es de la Junta de Extremadura.

Una hora después de esa comparecencia, Fernando Pizarro decía no saber de la existencia de ese informe: «Yo lo desconozco, la verdad. Es una cuestión técnica. Habrá llegado a Urbanismo, pero Urbanismo aún no nos lo ha comunicado. Debe haber llegado hace muy poco, porque, habitualmente, cuestiones sensibles como ésta, las transmiten de manera inmediata (...). Eso, primero, habrá que estudiarlo, porque habrá un periodo de alegaciones o de recursos ante la posibilidad que establezca la Junta, que no lo sé... Por eso te digo que no conozco el informe. Pero aun así, Urbanismo lo estará estudiando».

Estas declaraciones del alcalde de la ciudad han despertado el malestar del grupo socialista, que en una nota de prensa ha asegurado que Pizarro sí conocía la existencia de ese informe.

Dicen que el 4 de abril, tres semanas antes de esas manifestaciones, firmó un decreto para iniciar un expediente para la declaración de nulidad del acuerdo del pleno de 7 de marzo de 2022, «por incurrir en el motivo de nulidad previsto en el artículo 47.1.b de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, al tratarse de una modificación puntual del Plan General Municipal cuya aprobación definitiva corresponde a la Junta de Extremadura».

En ese comunicado, el PSOE insinúa que Pizarro ha tratado de esconder ese informe: «Salir a la prensa a decir que han querido colarle un gol a la Junta con un procedimiento irregular y que el PSOE ha descubierto esa irregularidad, no le interesa contarlo a los ciudadanos».