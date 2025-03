El PSOE dice que no hay cámaras para iniciar el sistema rotatorio en uno de los parkings

Dentro de cuatro días, el próximo 27 de mayo, entra en vigor la normativa del sistema rotatorio que se va a implantar en el parking ... de Eulogio González, el que está al lado del puente Trujillo. Tiene como objetivos evitar que el recinto se convierta en un garaje privado y potenciar el comercio de la zona centro, tal y como pedían empresarios y hosteleros de la zona centro.

Afectará al horario comercial, es decir, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y los sábados en horario de mañana. Los domingos y festivos seguirá siendo libre. El tiempo máximo de estacionamiento se limitará a dos horas y deberá transcurrir al menos una hora para poder acceder con el vehículo de nuevo a la zona de estacionamiento. El aparcamiento será gratuito y se controlará mediante lectura de la matrícula por videocámara y un sistema informático. Quien infrinja la normativa, tendrá que pagar una multa de 80 euros.

El grupo municipal del PSOE manifestó ayer que esta medida no solo no arreglará las cosas, sino que complicará la vida a trabajadores y residentes de la zona. «La gente que venga a trabajar al centro y aparque allí, ¿tiene que sacar el coche a las dos horas? ¿Y dónde lo aparca? La gente que viva en esa zona tiene prohibido aparcar en la calle Ancha, tiene prohibido aparcar en Eulogio González, tiene prohibido aparcar en el entorno del puente Trujillo. ¿Dónde aparcan estos vecinos? Solo en la calle Ancha ya más de 300 viviendas», decía Alfredo Moreno.

El portavoz socialista también negaba que unas cámaras vayan a leer las matrículas y un programa vaya a controlar la entrada y salida de vehículos. Al menos, de forma inminente: «Es falso. No se ha comprado este sistema de control. No ha pasado por pleno, ni por junta de gobierno local, ni por decreto de alcaldía. Con lo cual, no se ha comprado. Y si no se ha comprado, malamente se va a controlar nada».

Moreno criticaba tanto el sistema rotatorio como este sistema se imponga en un sitio y otros no: «¿Por qué en el parking de Eulogio González y no en el de Velázquez? Están en la misma situación. ¿Hay vecinos de primera y otros de segunda?»

Como única solución para que la rotación se agilice en todos los aparcamientos municipales, el PSOE volvía a insistir en la necesidad de cobrar y «poner precios especiales para residentes, buscar fórmulas diferentes de pago, pero la única manera de hacer un parking rotatorio es el pago. Sin embargo, el alcalde ha dicho que mientras él sea alcalde no se cobrará. O sea, está impidiendo que esta ciudad tenga menos ingresos, está impidiendo que tengamos parkings rotatorios y, además, está reduciendo las plazas de aparcamiento. Sólo por su cabezonería, sin ninguna empatía con los ciudadanos. Lo pide toda la ciudad. Esto es lo que se llama autoritarismo».

Para alcanzar ese servicio de pago, el PSOE propone que se haga «un estudio serio y adaptado a cada área de la sociedad (residentes, comerciantes, mayores, discapacidades y visitantes), que permita el mantenimiento de los parkings y cree empleo de calidad».