El PSOE denuncia el retraso en la licitación de los contratos vencidos

Ocurrió con el contrato de jardines, también con el del agua y posiblemente la situación se repita con el transporte urbano. El portavoz municipal del PSOE, Alfredo Moreno, ha criticado al equipo de gobierno del PP por no cumplir con los plazos establecidos en los contratos.

Además de los jardines y el agua, «no ha salido aún la licitación del bar de la Isla, que ya va a terminar la adjudicación actual, como el mantenimiento de las escaleras mecánicas y el ascensor del Dama», recordó. Como ha ocurrido con las cámaras de vigilancia, las pilonas y los semáforos.

Licitaciones cuyos pliegos de condiciones están en marcha, pero que tal como recordó Moreno «llegan tarde, ustedes siempre van tarde». Pidió por eso un esfuerzo al PP para que los concursos salgan «en los plazos que tienen que hacerlo, no cuando los contratos se han terminado».

De la misma manera que la portavoz de UP, reclamó al equipo de gobierno que se ponga manos a la obra para sacar a tiempo la nueva licitación del transporte urbano, un contrato que finalizará el próximo agosto «y con el que la adjudicataria ya ha dicho que no quiere continuar con la prórroga de cinco años que tiene porque en las condiciones actuales el servicio no es viable desde el punto de vista económico», recordaron tanto Moreno como Mata.