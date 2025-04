El PSOE cree que doblar turnos supondrá «un peor rendimiento»

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 29 de junio 2024, 23:21 Comenta Compartir

La agrupación local del PSOE en Plasencia se ha sumado a las críticas de UGT por la situación en torno a los permisos oficiales, ... bajas y vacaciones en el área de salud. Afirman que solo se sustituirá el 70% del personal que se ausente provisionalmente, «lo que significa que el hospital estará trabajando, como mucho, al 70%. ¿Y quién lo sufre? Los placentinos, que tendrán que soportar la falta de profesionales. Consecuencia de ello, bajará la calidad asistencial y la seguridad del paciente». El PSOE insiste en que la estrategia del SES no es contratar, sino que «prefiere doblar turnos, cargando con más horas de trabajo al personal contratado y que no está de permiso. Personal que no cumple con los descansos necesarios entre una jornada y otra». La consecuencia de este escenario, dicen, es «la desmotivación del personal, un peor rendimiento y que aumente riesgo de bajas laborales por agotamiento». El PSOE ha exigido incorporar a la plantilla los puestos de trabajo necesarios cuando haya ausencias «para que no aumente la carga de trabajo en los profesionales o que aumenten las listas de espera. También lo hacemos para que la calidad asistencial no disminuya y no correr el riesgo de derivar más pacientes a la sanidad privada».

