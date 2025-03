El PSOE censura que se devuelvan subvenciones de empleo por no usarlas

El Ayuntamiento de Plasencia ha tenido que devolver 58.884,59 euros de los fondos concedidos en 2023 dentro del Programa de Fomento de ... Empleo Agrario (PFEA) por no haberlos utilizado. De los 143.000 euros otorgados, una parte significativa quedó sin ejecutar, lo que ha suscitado críticas del grupo municipal del PSOE en el Consistorio sobre la gestión municipal de estas ayudas destinadas a la generación de empleo.

«Es ya reiterativo, lleva pasando varios años, que, por dejadez, falta de compromiso y falta de ideas se pierden subvenciones, se pierden fondos que podrían ayudar a crear empleo, se pierden fondos que podrían ayudar a que familias con bajos recursos puedan tener unos ingresos que les permitan vivir con mejor calidad de vida», señala la formación liderada por Alfredo Moreno.

Según el PSOE, no es la primera vez que el Ayntamiento de Plasencia se ve obligado a reintegrar fondos no utilizados. Según los datos aportados por los socialistas, en los últimos tres años se han perdido más de 150.000 euros del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa), «dinero que se podría haber empleado en contratar peonadas. Peonadas que, además, servirían para, por ejemplo, mejora de acerados y otras necesidades».

La resolución administrativa sobre la devolución de los fondos se encuentra recogida en el documento oficial firmado por el alcalde Fernando Pizarro y el secretario Vicente Lomo del Olmo. En el texto, se detalla que la devolución responde a la fiscalización de la intervención municipal, que determinó la obligación de reintegrar el importe no gastado. El procedimiento se formalizó mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de España correspondiente a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Cáceres.

El PSOE va un paso más allá y asegura que hay subvenciones que no llegas por deudas con la Administración central: «El útimo año no se le ha concedido a este ayuntamiento la subvención del Aepsa (aproximadamente 150.000 euros) porque parece ser que debe dinero a Hacienda o a la Seguridad Social».

En octubre de 2023, la concejala socialista Esther Sánchez Tapia denunció que el Ayuntamiento de Plasencia había tenido que devolver 69.000 euros de los fondos Aepsa por no haber cumplido con el proyecto por el que le fueron concedidos. Según la edil, la ciudad recibió 142.000 euros, de los que tuvo que devolver aproximadamente la mitad porque hubo obras no se llegaron a hacer y no se pudieron justificar.

Esther Sánchez Tapia comentó entonces que «si se tiene en cuenta que el valor de la peonada es de 62 euros, con ese dinero se podrían haber contratado 1.112 peonadas Aepsa que ahora se han perdido por la falta de capacidad o interés del equipo de gobierno popular».