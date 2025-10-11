El PSOE alerta de que hay 718 farolas fundidas tras recopilar denuncias vecinales

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El PSOE de Plasencia ha denunciado en el último pleno municipal que 718 farolas de la ciudad permanecen fundidas y ha alertado sobre la falta de eficacia en la gestión del alumbrado público. Según los socialistas, esta situación afecta a numerosos barrios y zonas industriales, lo que genera preocupación entre los vecinos.

Hace unas semanas, el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, revisó con la concejala de Obras, Mayte Díaz, el estado de las farolas en el polígono, pero asegura que «las farolas siguen sin funcionar». Tras esta visita, el PSOE llevó a cabo una consulta a través de redes sociales y fue recopilando las farolas reportadas por los ciudadanos. «El inventario que hemos elaborado refleja 718 farolas fundidas, probablemente alguna más. Es su responsabilidad ponerse a trabajar y gestionar, no decir que no hay dinero ni personal», dijo Alfredo Moreno.

En su respuesta, la concejala Mayte Díaz defendió la labor de su equipo y explicó los avances en la regularización del alumbrado público. «El profesional municipal sigue trabajando en la iluminación y se están regularizando los contratos. No culpo a nadie, simplemente gestiono lo que puedo con los recursos disponibles. Espero hacer todo lo que esté en mi mano».