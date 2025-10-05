El PSOE agradece al Gobierno la concesión de los fondos del Edil

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista de Plasencia expresó su agradecimiento al Gobierno de España por la concesión de 9.383.640 euros de los fondos del Plan Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), que son el 85% de los 11 millones de euros que se dedicarán a proyectos en la ciudad en el próximo lustro. Según el PSOE, esta financiación «permitirá ejecutar actuaciones que de otra manera sería imposible realizar».

El portavoz socialista, Alfredo Moreno, recordó que el proyecto Edil fue elaborado de forma conjunta por los grupos municipales y que el PSOE «colaboró activamente en su diseño y propuesta de inversiones». Entre las iniciativas que el grupo propuso al plan destacan Plasencia Río, centrado en la regeneración de las riberas del Jerte, la compra de una nueva flota de microbuses para renovar el transporte público, la creación de un centro municipal del mayor en las instalaciones de la antigua piscina climatizada de Sor Valentina Mirón, la rehabilitación integral de la Plaza Mayor, la ampliación de la Institución Ferial de Plasencia, con un nuevo pabellón conectado al Palacio de Congresos, y la ampliación de la Escuela de Cocina.

El PSOE destacó también la importancia del reparto de los fondos europeos en el conjunto de Extremadura, que recibirá un total de 141,5 millones de euros. «Extremadura es la cuarta comunidad que más dinero recibe, por delante incluso de Cataluña y Madrid, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de España con las regiones que más lo necesitan», subrayó Alfredo Moreno.