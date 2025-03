El PSOE acusa a Pizarro de mentir sobre el desplome parcial del muro de los juzgados

REDACCIÓN PLASENCIA. Lunes, 25 de abril 2022, 07:46 Comenta Compartir

La agrupación local del PSOE cree que el alcalde, Fernando Pizarro, ha estado «mintiendo a los ciudadanos» sobre el desplome parcial que ha sufrido el muro ubicado frente a los juzgados, junto a la urbanización Altos de Valcorchero. Según los socialistas, Fernando Pizarro «tranquilizaba el pasado 10 de marzo diciéndonos que el muro no corría ningún peligro y que no existía posible desprendimiento del mismo, y 33 días después el muro se desmorona, se caen los bloques pero él le sigue restando importancia, asegurando que solo son detalles estéticos».

Hay que recordar que el Consistorio mantiene que solo se ha desprendido una parte del revestimiento exterior, y que no hay daño estructural. «¡Pues no es lo que se observa!», contesta el principal partido de la oposición municipal, que lamenta que «seguimos –afirma– sin tener informes aún desde que se solicitaron a los técnicos municipales en aquellas fechas, y veremos que sigue pasando con el muro, aunque no pinta nada bien».

«Cómo tiene la ciudad»

El grupo municipal socialista critica «cómo tiene el alcalde la ciudad». En su opinión, resulta «bochornoso tener que ir andando por calles abiertas, entre tuberías y cajas de luz y teléfono». Denuncia también «el caos de calles cortadas y otras con cambios de dirección sin sentido ni rigor». E igualmente, «el estado de parques y jardines, abandonados y deteriorados, además de la suma infinita de baches y asfalto hundido o levantado por toda la ciudad, la suciedad y malos olores de las calles en general».

«Nunca hemos visto una Plasencia tan abandonada a su suerte», concluye el PSOE placentino, que por otro lado, acaba de comenzar una campaña «de escucha activa para confeccionar el mejor programa participativo para Plasencia, pensado y redactado escuchando a los placentinos».

«Queremos una ciudad que hable, se exprese, opine y aporte soluciones e ideas para reactivar la ciudad económica y socialmente», plantea la nueva directiva, que hace unos días eligió a Alfredo Moreno como nuevo secretario general.

