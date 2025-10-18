La prueba de montaña de Valcorchero tendrá 300 corredores
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
Los senderos de Valcorchero volverán a acoger una prueba de montaña el próximo 26 de octubre con motivo del Valcorchero Extreme Trail, donde estarán ... presentes más de 300 corredores. Se disputará a partir de las 09.00 horas y habrá dos modalidades.
Está organizada por el Club Atletas Populares de Plasencia, la cita contará con dos recorridos: uno exigente, para los más experimentados, y otro más accesible para quienes deseen iniciarse. Son la Race (de 13 kilómetros y un desnivel positivo de 486 metros) y la Extreme (de 22 kilómetros y un desnivel positivo de 1.022 metros). El 95% del trazado recorre el Paisaje Protegido, entre alcornoques, bolos graníticos y fuentes naturales.
