El proyecto UEFA PlayMakers llega para impulsar el fútbol femenino desde la infancia
J. C. R.
PLASENCIA.
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Plasencia, en colaboración con la Federación Española de Fútbol, pondrá en marcha en la ciudad el programa UEFA PlayMakers, una iniciativa ... impulsada por la UEFA y Disney para fomentar la práctica del fútbol entre niñas de 5 a 8 años a través del juego, la imaginación y los valores transmitidos por películas de animación.
El proyecto, de carácter europeo, busca adelantar la edad de inicio en la práctica deportiva de las niñas, tradicionalmente más tardía en comparación con los niños. A través de sesiones semanales, las participantes combinarán dinámicas de fútbol con actividades inspiradas en películas como ‘Del Revés 2’ o ‘Encanto’. Reforzarán la creatividad, el trabajo en equipo y la diversión como puerta de entrada al deporte.
«En nuestra zona las niñas suelen empezar a jugar al fútbol con 15 años de media. Queremos que se acerquen al balón mucho antes, que descubran que el fútbol también es un deporte para ellas y que lo hagan desde la diversión y la imaginación», dice Laura Sánchez, responsable del desarrollo de PlayMakers en Plasencia.
Las sesiones se celebrarán en instalaciones aún por concretar, en horario de tarde, con una duración aproximada de una hora. Las inscripciones pueden realizarse en el correo lauravaldeobispo@gmail.com
