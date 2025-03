Protesta en Plasencia por la Casa del Deán: «Nuestro patrimonio no se toca, vamos a parar su uso privado»

«Ningún alcalde es dueño de este edificio y, por eso, vamos a continuar con actos pacíficos para gritar que nuestro patrimonio no se toca ... y vamos a trabajar para darle un uso privado», ha declarado el presidente de la agrupación vecinal Avepla, Juan Benito, ante cerca del centenar de personas que han secundado la protesta contra el alquiler de la Casa del Deán. «La fuerza con vuestra presencia aquí demuestra que sí podemos».

Representantes vecinales de las asociaciones integradas en Avepla, de la agrupación Plasencia ConVida, la alcaldesa de San Gil, los portavoces municipales del PSOE y Unidas Podemos, así como ciudadanos particulares, han participado en una protesta que ha comenzado a las ocho de la tarde junto al edificio histórico de la calle Blanca y que ha continuado después en manifestación desde la Catedral hasta la plaza Mayor bajo el lema de la pancarta portada por los convocantes: 'Stop a la privatización de la Casa del Deán'.

Una protesta a la que seguirán otras más, tal como ha anunciado Juan Benito, para conseguir que se elimine la modificación del PGM que permite el uso hotelero de los edificios históricos de propiedad municipal. «Este es el objetivo, frenar la privatización; después ya será el momento de buscar qué usos públicos puede tener el inmueble». Para eso, ha garantizado el presidente de Avepla, «acompañaremos al alcalde donde sea preciso para conseguirlo».

Cabe recordar que, aunque con la norma urbanística precisa, el Ayuntamiento aún no ha sacado a licitación el alquiler de la Casa del Deán ni tiene fecha para ello. Antes se tiene que concretar el valor del inmueble, la última discrepancia surgida en este conflicto después de que el PSOE desvelara que la tasación realizada por el arquitecto municipal, sobre la que se ha fijado el canon mínimo de 45.000 euros (un 6% de esa cuantía) durante 33 años a pagar por el adjudicatario final, dista mucho del valor que tiene el edificio histórico en el inventario municipal.

Según los datos hechos públicos por el PSOE, la tasación municipal ha fijado el valor en 750.161 euros cuando en el inventario municipal el valor que se le da al inmueble, de 1.251 metros cuadrados, asciende a 939.832 euros. Motivo por el que el grupo socialista ha acusado al PP de «regalar» la Casa del Deán.

No obstante, el precio definitivo no está establecido porque, tras las críticas del PSOE, el alcalde ha anunciado que «vamos a encargar a una empresa externa una tasación de la Casa del Deán, no porque lo diga el PSOE, sino porque así se indica en nuestro reglamento de funcionamiento interno que hay que proceder en estos procesos, y por eso lo vamos a hacer; y esta nueva tasación no devalúa la elaborada por el técnico municipal, sino que simplemente la va a complementar».