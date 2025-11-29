Los propietarios de La Vinosilla tienen dos meses para presentar el programa de urbanización El Ayuntamiento ha abierto un procedimiento que obliga a los dueños de las viviendas 'ilegales' a financiar íntegramente los proyectos y las obras

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado formalmente el proceso para urbanizar el sector de La Vinosilla (UAI S-R17), dentro del proceso de legalización de sus viviendas. Lo ha hecho estableciendo un plazo perentorio de dos meses a los propietarios de los terrenos para que presenten el programa completo de ejecución de las obras. El plazo comenzó a computar desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del Consistorio, lo que sitúa el vencimiento a finales de enero de 2026.

La decisión, adoptada por el pleno municipal el pasado 9 de octubre pero hecha pública ahora mediante anuncio oficial firmado por el alcalde, Fernando Pizarro, establece que la urbanización se realizará exclusivamente mediante el sistema de compensación. Este modelo implica que los propietarios –representados por Santiago Santos Gil en nombre de la comunidad de propietarios de la Finca La Vinosilla– deberán asumir la totalidad de los costes de urbanización, donde se incluyen la redacción de proyectos, la ejecución de obras de calles, aceras, alcantarillado, alumbrado público y todos los servicios urbanísticos.

El sistema de compensación, regulado en el Reglamento General de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, conlleva obligaciones precisas para los propietarios. Deberán constituir formalmente una Junta de Compensación que los represente legalmente, encargar y financiar los proyectos técnicos integrales, ejecutar materialmente las obras, ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos correspondientes a zonas verdes y equipamientos públicos, y finalmente repartirse los solares resultantes una vez finalizada la urbanización.

La declaración de viabilidad urbanística aprobada por el pleno determina que el desarrollo se ajustará a los criterios establecidos en la ficha de determinaciones del Plan General Municipal y en la modificación puntual de la Ordenación Detallada del Sector SR-17 'La Vinosilla', documentos que ya forman parte de la normativa urbanística municipal.

El anuncio oficial incorpora una advertencia significativa: si transcurrido el plazo de dos meses –o su posible prórroga– no se presenta la documentación exigible, el procedimiento se entenderá paralizado por causa imputable directamente a los propietarios. Esta situación habilita al Ayuntamiento para acordar la caducidad del procedimiento en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, lo que supondría el archivo definitivo de las actuaciones y la pérdida de todos los trámites realizados hasta la fecha.

Incumplimiento

Las consecuencias de un eventual incumplimiento serían particularmente graves para los propietarios. Además de perder la inversión ya realizada en estudios y trámites administrativos, verían bloqueada indefinidamente la urbanización de La Vinosilla. Los terrenos se mantendrían en su actual estado rural sin posibilidad de desarrollo inmediato. Una eventual reactivación del proceso requeriría iniciar desde cero todo el procedimiento administrativo, con los consiguientes costes temporales y económicos.

Los propietarios disponen, por tanto, hasta finales de enero de 2026 para presentar el programa de ejecución completo, junto con toda la documentación técnica, las garantías financieras y los compromisos legalmente exigibles para asegurar el desarrollo integral de la actuación.

El Ayuntamiento, por su parte, asume un papel supervisor. Verificará que todo el proceso se ajuste a la normativa urbanística y a las determinaciones del Plan General.