La propiedad del Garden recurrirá el cierre propuesto por la Policía Local de Plasencia

Ana B. Hernández Lunes, 4 de abril 2022, 14:30

El Garden, el establecimiento de hostelería ubicado en la plazuela de Sosa de Plasencia, no está cerrado. La Policía Local ha propuesto que sea sancionado con tres meses de cierre, porque incumplió el aforo durante la madrugada del 5 de diciembre de 2021, pero esa propuesta no es ninguna sanción definitiva. De hecho, la propiedad del Garden asegura que no ha recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento con esta propuesta hasta la fecha y que, en el caso de que la reciba, la recurrirá.

Porque aunque si finalmente el instructor del expediente abierto al establecimiento ratificara la propuesta de sanción de la Policía Local, que este periódico dio como definitiva y no lo es, los trámites no habrían finalizado tampoco. La propiedad del Garden podría recurrir esa sanción tanto en vía administrativa como en la judicial.

Algo que está dispuesta a hacer, «a llegar hasta al final para evitar una sanción que no debe producirse», explica la propiedad. Porque si bien es cierto que la madrugada del 5 de diciembre de 2021 se superó el aforo en el establecimiento, no lo hizo según su versión en las cifras recogidas por la Policía Local. Además, a diferencia de como erróneamente informó este periódico, en las fechas en las que se incumplió con el aforo no había restricciones impuestas por la pandemia.

Según la explicación que ofrece la propiedad del Garden, esa noche la Policía Local contabilizó a 114 personas en el interior del establecimiento y fijó en 43 el aforo permitido. «Pero en realidad, porque este local tiene licencia para poder funcionar como discoteca, ese aforo es de 86 personas; por lo que realmente el aforo se superó en 28 personas y no en 71». Motivo a destacar según la propiedad el Garden «porque con estos números la infracción cometida no es muy grave y porque se ha generado una alarma social en torno a este establecimiento que no se corresponde con la realidad». Porque el incumplimiento de aforo es inferior al determinado por la Policía Local, porque no había restricciones por la pandemia cuando se produjeron los hechos y porque la sanción de tres meses de cierre es solo una propuesta. Por eso el Garden no se ha cerrado hasta la fecha y hoy sigue abierto.

