La propiedad de las casas en ruina de la calle del Salvador de Plasencia pide su demolición total

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Lunes, 22 de noviembre 2021, 07:30 Comenta Compartir

Las casas del Salvador siguen a la espera de una solución definitiva que acabe con el estado de ruina que presentan y, por tanto, con su riesgo de derrumbre.

Las viviendas ubicadas en los números 17 y 19 de la céntrica vía, la que une la avenida Juan Carlos I con la plaza del Salvador, se encuentran en estado de «ruina inminente», según establecieron los técnicos de Urbanismo en un informe del pasado mes de agosto.

Por eso, a través de un decreto de Alcaldía de entonces, se ordenó la adopción de medidas excepcionales, provisionales y cautelares, como el hecho de «establecer el desalojo inmediato» de las viviendas, dado el «grave peligro que existe para las personas y los bienes». Se ordenó, en resumen, una demolición parcial; el derribo, consolidación o apuntalamiento de los elementos inestables. Igualmente se requirió a la propiedad que llevara a cabo labores de limpieza general, «tanto de retirada de enseres como de ripios y basura existentes en el interior» y también se les exigió «cubrir la edificación y reconducir aguas a la red general, además de proteger las cabeceras y bases de los muros de posibles humedades y aportes fluviales».

Cuando se estableció el estado de ruina inminente de los dos inmuebles y se ordenó su demolición parcial, los números 17 y 19 pertenecían a dos propiedades diferentes. Después, la del número 17 ha vendido su casa a la del 19 y ahora ambos inmuebles pertenecen a la misma constructora, que el pasado 20 de octubre solicitó la demolición total de las dos viviendas.

Fuentes municipales aseguran que «llevar a cabo el derrumbe total no es posible a través de un solicito, que es lo único que ha llegado al Ayuntamiento». Es el motivo por el que, en respuesta a la petición de la mercantil, desde el departamento de Urbanismo se ha indicado a la constructora la necesidad de solicitar licencia de obra con un proyecto de demolición total e iniciar un expediente para instar al Ayuntamiento a que decrete la ruina total de las viviendas sitas en los números 17 y 19 de la calle del Salvador. Peticiones, no obstante, aclaran fuentes municipales, que puede que se atiendan o no, porque corresponderá a los técnicos de Urbanismo establecer si es posible la demolición completa de las casas.

La situación de los inmuebles fue denunciada públicamente por los vecinos del Salvador, que lograron con ello que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto. Porque fueron ellos los que alertaron de la okupación ilegal del número 17 primero y del robo después de los puntales de hierro que sujetaban los elementos inestables de la casa, hecho que agravó el riesgo de derrumbe de la vivienda.

El hurto se produjo el 9 de agosto y la Policía Nacional detuvo días después a sus autores, tras la denuncia interpuesta por la empresa que entonces era propietaria del número 17, quien alertó, como los vecinos, del consiguiente peligro de colapso y derrumbe. Esta situación desencadenó que el Consistorio ordenara la inspección de los inmuebles el 17 de agosto, que concluyó a finales del mes con el informe de Urbanismo que decretó la «ruina inminente» de las dos casas. La solución definitiva a su maltrecho estado sigue sin darse.