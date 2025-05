Los profesionales sanitarios salen a la calle

Juan CarlosRamos Martes, 22 de octubre 2024, 07:39 Comenta Compartir

Con el ánimo de que los temas de salud no resulten extraños al ciudadano de a pie, los profesionales sanitarios van a salir, a lo ... largo de toda la semana, a espacios públicos de la ciudad para formar e informar sobre cuestiones que están a la orden del día. Plasencia, en una inédita iniciativa en la relación entre sus habitantes y su sistema sanitario, inauguró ayer su primera Semana de la Salud. El evento, impulsado por el Ayuntamiento y la gerencia del Área, no es un mero cúmulo de actividades, sino un manifiesto a favor de cuidar a la comunidad no solo desde las consultas, sino desde el espacio compartido, con los parques, las aulas y las calles como escenario.

En el acto inaugural, el alcalde Fernando Pizarro no pudo ocultar su satisfacción. Sus palabras destacaron lo insólito del evento: «En esta ciudad no habíamos tenido la suerte de poder realizar una semana dedicada exclusivamente a la salud», dijo con convicción para poner en valor recursos sanitarios y sociosanitarios que, muchas veces invisibles, se hacen protagonistas. También tuvo palabras de agradecimiento hacia los profesionales y hacia la consejera de Sanidad, Sara García, cuya implicación fue crucial para hacer realidad esta ambiciosa semana. García Espada fue contundente al subrayar la importancia de la formación y la información. «Es una semana ambiciosa, por y para los placentinos», señaló para remarcar la visión integradora y comunitaria de la Semana de la Salud, un evento diseñado por los especialistas y para la gente: «Van a salir a la calle, a los centros de Primaria, a los centros de Secundaria, a la Universidad, a los centros de formación de mayores, a los parques de la ciudad, para formar a la población y tejer una red de cuidados en salud que beneficie a todos los placentinos». Los ciudadanos tienen ante sí un amplio programa de más de 40 actividades, diseñadas para que sirvan como respuesta y herramienta para mejorar el día a a día de cada persona. Los más jóvenes podrán aprender sobre el uso responsable de las redes sociales y los mayores podrán encontrarán estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. También consejos sobre cómo gestionar el colesterol y el uso adecuado de medicamentos para dormir. «Queremos que la ciudadanía se implique en la toma de decisiones sobre su propia salud», insistió la consejera, reafirmando la idea central de esta semana: el autocuidado. Lo más significativo de esta iniciativa es la ruptura de barreras, ya que los profesionales sanitarios no se limitarán a sus consultas. Plasencia será, durante esta semana, un gran aula de salud. Y como colofón a este despliegue de actividades, se celebrará una gran feria de la salud durante el fin de semana, una suerte de fiesta comunitaria en la que se espera una participación masiva. Este martes, la Semana de la Salud estará en la Sala Verdugo para hablar de infecciones de transmisión sexual (10.00), del uso racional del medicamento (11.00), del calendario vacunal (12.00) y de la asistencia al paciente oncológico (13.00). También estará en la Casa de la Juventud para hablar de redes sociales (18.30).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión