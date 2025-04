Primera procesión de derroche y fe

Juan Carlos Ramos Domingo, 24 de marzo 2024 | Actualizado 25/03/2024 09:58h. Comenta Compartir

Con media hora de retraso, La Borriquita echó a andar. O mejor dicho, los 22 costaleros de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusaleén alzaron el paso hacia el cielo de la Catedral rumbo a la puerta del templo. A su salida, en la plaza del edificio gótico, esperaban cerca de 2.000 placentinos y turistas.

Antes de que eso sucediera, a las 12 de la mañana, se inició una eucaristía presidida por el obispo Ernesto Brotóns, todavía con el susto en el cuerpo tras saber que la corona de la Virgen del Puerto, expuesta en el museo de la Catedral, había sido robada horas antes.

El prelado trató de centrarse en el aquí y en el ahora y eso era la misa del Domingo de Ramos y los fieles que abarrotaban la Catedral, esperando a que fueran bendecidas sus hojas de palma y sus ramas de olivos.

La salida estaba fijada a las 13.00 horas, pero tuvo que esperar a las 13.31. Alberto, un joven de 15 años, fajó la Cruz de Guía y dio los primeros pasos de la procesión. Tras de él, muchos niños y niñas, cerca de medio centenar, la mayoría del colegio Madre Matilde, aunque también había unos pocos del colegio San José. Y tras el paso, la banda de música y la corporación municipal casi al completo, escoltada por el alcalde, Fernando Pizarro, y el inspector de la Policía Local, José Antonio Quijada.

Entre medias, el paso de La Borriquita que pasó por no pocas dificultades. Y todo ello a pesar de que acompañaron las nubes y el tiempo. No hizo ni mucho frío ni mucho calor, pero los 22 costaleros tuvieron que vaciarse para acabar el recorrido.

La ausencia de recambios a la hora de portar la 'pesada' borriquita se tradujo en varios hechos puntuales. La procesión tardó una hora y cuarenta minutos en completar el recorrido entre la Catedral y la plaza de San Vicente Ferrer; y, a la altura de la calle Zapatería, tuvo que detenerse tres o cuatro veces para que los cofrades, la mayoría muy jóvenes, cogieran resuello. El hecho de que entrara por la puerta de la iglesia de Santo Domingo ya supuso todo un éxito.

«Lo importante es que, desde hace 20 años, nunca hemos dejado de salir ni por la lluvia ni por ningún otro motivo. Por eso le doy gracias al Señor por el día tan bonito que nos ha regalado para salir», decía María Dolores Duque González, presidenta de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén.

Duque reconocía y agradecía el esfuerzo titánico que tuvieron que hacer los 22 costaleros, entre los que se encontraban muchos debutantes. Por este motivo, no alzaron el paso cuando se giraron para mostrar la imagen a las hermanas de clausura de las Dominicas. Aun así, la mayoría acabó con agujetas y contracturas musculares. Por suerte, nadie abandonó.

«Cuando tenemos pocos costaleros y llegan jovencitos, tú no puedes decir que no. Falta un poco de experiencia y, por eso, el recorrido se hace más largo, ya que paramos más. No tener recambios lo hace más complicado, pero hay que darle gracias a Dios porque vengan. Yo cuando veo que La Borriquita ya está aquí (en el interior de Santo Domingo) es que no me lo puedo creer», insistía la presidenta de la Hermandad.

A pesar del sacrificio, los 22 costaleros acabaron tremendamente emocionados por el derroche y por el reconocimiento que recibieron desde que salieron por la puerta de la Catedral. Fue un espectacular inicio de Semana Santa que vivieron unos 5.000 turistas y placentinos.

