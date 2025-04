«Ser la primera mujer policía local de Plasencia ha sido costoso, pero también bonito y volvería a hacerlo»

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 4 de febrero 2022, 13:15 Comenta Compartir

No contaba con la sorpresa y quizás por eso se emocionó. De repente, cuando estaba a punto de terminar su último turno, comenzaron a sonar las alarmas de todos los coches policiales. Isabel Ramos salió entonces al aparcamiento de la Jefatura para ver qué ocurría y se encontró con un aplauso unánime. Ese con el que todos sus compañeros quisieron agradecer a quien ha sido la primera mujer policía local de Plasencia sus 39 años de servicio.

«Me emocioné claro», reconoce, «porque estaban todos, hombres y mujeres con los que he compartido muchos años de un trabajo que me ha encantado, con el que soñaba desde que era pequeña y que he podido hacer». Nieta, hija y hermana de policías locales, «este trabajo lo llevo en la sangre» dice. «Por eso cuando salieron las plazas en esta ciudad, los ojos me hicieron chiribitas; me apunté, aprobé la oposición y a los 19 años me incorporé a la plantilla».

Ampliar Isabel, rodeada por sus compañeros, en su último día como policía local. CEDIDA

Lo hizo en una formada exclusivamente por 26 hombres que como ella tuvieron que adaptarse a la nueva realidad que supuso la llegada de una mujer al cuerpo. «Ahora todo está ya asimilado, aunque queda mucho para que haya hombres y mujeres por igual en la plantilla (ahora hay seis mujeres en una plantilla de 70), pero entonces la situación era distinta, no tenía nada que ver». Para empezar, recuerda, «yo llevaba una falda-pantalón, zapatos y bolso». Un vestuario con el que aguantó tres años «y que después pedí voluntariamente cambiar y llevar el uniforme de todos, que era muchísimo más cómodo». Fue un paso más «en la adaptación a la situación que mi incorporación supuso, que requirió lógicamente un periodo de adaptación». Incluso para los ciudadanos, «que al principio venían a verme cuando patrullaba por la calle porque les llamaba la atención que hubiera una mujer policía».

Pero Isabel Ramos asegura que «todo mereció la pena; es cierto que me tocó a mí romper ese techo de cristal y que fue costoso, claro, pero volvería a hacerlo; en estos años ha habido cosas bonitas y otras menos, pero yo solo me quedo con lo bueno». Con una plantilla de hombres y mujeres «que todos han sido mis compañeros», y con un trabajo «que me ha permitido ayudar a la gente, que es lo que me ha gustado de verdad y por lo que quise ser policía». Entre sus muchos recuerdos, «guardo en mi corazón el día en el que una niña se quemaba en el interior de una furgoneta y conseguimos salvarla».

Hoy, el primer día de una nueva etapa en su vida, «no sé si me acostumbraré a no tener que ir a trabajar». De hecho, Isabel Ramos, a sus 58 años, podría haber continuado. «Pero he pedido la jubilación anticipada porque con los años tienes menos aguante y ganas, y porque tengo muchas cosas por hacer; ya tengo varios viajes a la vista».

