El préstamo de más de un millón para luminarias se centrará en nueve barrios de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha concretado a qué zonas de la ciudad se destinará el préstamo de 1,18 millones de euros concedido por ... el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para renovar el alumbrado exterior municipal. Según una resolución de Alcaldía firmada el 27 de octubre, los trabajos de redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se centrarán en nueve áreas de la ciudad, entre ellas los barrios de Rosal de Ayala, Miralvalle, Vera Elena, San Juan y San Miguel, así como las zonas de San Calixto, San Francisco, la Variante Sur y la avenida Virgen del Puerto.

Esta selección responde a criterios técnicos basados en la antigüedad de las instalaciones, el consumo energético actual y la intensidad de uso de los espacios públicos. Algunas luminarias existentes superan los veinte años de antigüedad y presentan niveles de eficiencia muy por debajo de los estándares actuales.

La resolución especifica que la adjudicación del contrato menor para la redacción del proyecto ha recaído finalmente en la empresa Fernández Cantero Servicios Andaluces S.L., por un importe de 16.637,50 euros (IVA incluido). El contrato contempla un plazo de ejecución de dos meses para la elaboración del proyecto técnico y, posteriormente, la dirección de obra y la coordinación de seguridad durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras.

Esta decisión se enmarca dentro de la segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal, publicada por el IDAE en diciembre de 2024, y financiada con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En ese contexto, Plasencia fue una de las 68 localidades seleccionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para recibir financiación, en una convocatoria que repartió 133 millones de euros entre distintos municipios españoles.

El préstamo concedido al Ayuntamiento de Plasencia supone el primero solicitado por el Consistorio en más de diez años. Desde 2013, la administración local no recurría a financiación externa, debido a las limitaciones impuestas por el plan de ajuste derivado de la deuda municipal y, especialmente, por el impacto económico de la sentencia de las huertas de La Isla.

Con una deuda que ha pasado del 110% al 82,20% en los últimos doce años, el Ayuntamiento ha recuperado la capacidad de acceder a fondos estatales y europeos. El préstamo del IDAE se concede en condiciones altamente favorables, sin intereses ni exigencia de garantías, y con un plazo máximo de reembolso de diez años, incluido uno de carencia. Además, puede cubrir hasta el 100% del presupuesto del proyecto, lo que permitirá ejecutar la actuación sin comprometer recursos propios del municipio.

El proyecto contempla la sustitución de 1.428 luminarias en las nueve zonas incluidas, con tecnología de alta eficiencia energética y sistemas de telegestión que permitirán controlar el consumo y detectar incidencias de forma remota. Los cuadros eléctricos y las instalaciones de mando también serán renovados, y se realizarán mediciones fotométricas y actualizaciones eléctricas para garantizar la calidad y uniformidad del alumbrado.

Según los informes técnicos municipales, la actuación permitirá un ahorro energético del 76,86%, una cifra que, de mantenerse los precios actuales de la electricidad, implicaría un plazo de amortización de unos siete años. Además del ahorro económico, se prevé una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono y de la contaminación lumínica. Es una estrategia que se suma a los objetivos de sostenibilidad fijados por la Unión Europea.