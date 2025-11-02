HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
La circunvalación sur es una de las zonas elegidas. J. C. R.

El préstamo de más de un millón para luminarias se centrará en nueve barrios de Plasencia

Se acaba de adjudicar la redacción del proyecto, que incluirá dirección de obra y coordinación de seguridad con un plazo de dos meses

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha concretado a qué zonas de la ciudad se destinará el préstamo de 1,18 millones de euros concedido por ... el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para renovar el alumbrado exterior municipal. Según una resolución de Alcaldía firmada el 27 de octubre, los trabajos de redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se centrarán en nueve áreas de la ciudad, entre ellas los barrios de Rosal de Ayala, Miralvalle, Vera Elena, San Juan y San Miguel, así como las zonas de San Calixto, San Francisco, la Variante Sur y la avenida Virgen del Puerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El préstamo de más de un millón para luminarias se centrará en nueve barrios de Plasencia

El préstamo de más de un millón para luminarias se centrará en nueve barrios de Plasencia