Las nuevas prestaciones elevan en casi 2.000 el número de usuarios de los servicios sociales de Plasencia

El perfil del usuario de los servicios sociales es hoy muy distinto al de antes. Ha variado a lo largo de los años en la ... medida que han avanzado las prestaciones, «cada vez más destinadas a mayores sectores de la población», explica Cristina Pulido, coordinadora de programas de los servicios sociales de Plasencia. «Ya no es solo una persona pobre o en riesgo de exclusión social», resume la técnico.

Por eso, no es una contradicción que el número de personas en exclusión social haya bajado en la ciudad de 906 a 715 en el último año y que, sin embargo, en el mismo periodo el número de usuarios de los servicios sociales haya aumentado en casi 2.000 hasta alcanzar los 7.341. «Detrás de estas cifras están las nuevas prestaciones», aclara Beatriz Izquierdo, jefa del departamento con sede en la avenida de las Acacias.

«Nuevas prestaciones como las ayudas habitacionales y la tarjeta de transporte, destinada a la población en general», detalla. Y motivo por el que han aumentado los ciudadanos atendidos por los servicios sociales. «Porque ya no hace falta estar en riesgo de exclusión para acudir a estos recursos». Aunque su objetivo prioritario, aclara la concejala Flor Conejero, sigue siendo evitar que más personas entren en riesgo de exclusión. «Por eso incidimos mucho en la labor de prevención».

A través de programas como Vives Emplea o Crisol, que a partir de marzo se ampliará a la zona sur placentina, con el fin fundamental de que personas sin trabajo puedan mejorar o actualizar su formación y de su mano reinsertarse en el mercado laboral, «para que no se cronifique su dependencia de las ayudas».

Pero los usuarios de los servicios sociales también han aumentado en 2022 de la mano del programa destinado a migrantes, según los datos facilitados este martes por Conejero, Izquierdo y Pulido. Especialmente, por los 66 ucranianos llegados a la ciudad debido a la invasión de su país. Aunque, aclaran concejala y técnicas, «sudamericanos y marroquíes siguen siendo los inmigrantes mayoritarios en la ciudad».

No ha variado, sin embargo, el número de usuarios de la ayuda a domicilio, que fluctúa entre los 350 y los 400. En la actualidad hay 25 en lista de espera para ser valorados, «pero todo lo urgente se atiende de manera inmediata», deja claro la edil de servicios sociales, un departamento liderado mujeres, con 21 trabajadoras ahora.

El «despropósito» de las viviendas

Flor Conejero también ha hecho este martes una valoración del proceso de adjudicación de nuevas vivienda sociales en la ciudad, que se puso en marcha en marzo de 2022 y sigue sin concluirse, y lo ha calificado de «despropósito».

Hay 83 familias en la ciudad que esperan una de las 25 viviendas de la Junta de Extremadura que hay disponibles, «y las vamos a poder adjudicar, pero no entregar porque no están acondicionadas; esto nunca había ocurrido antes», afirma la edil, que lamenta la situación. «Después de lo largo que son estos procesos, del hecho de que estas familias llevan un año ya esperando una vivienda, ahora resulta que aunque sepan cuál es la suya, no van a poder entrar, pero sí van a tener que vigilarla para que nadie la okupe mientras se acondiciona».

No obstante, por el momento no hay fecha para el sorteo público en el que se llevará a cabo la adjudicación de las 25 viviendas. Según la concejala, «estamos esperando a que se reúna la comisión regional de vivienda para que dé el visto bueno a nuestro listado provisional, para que pueda ser definitivo, y se fije el día del sorteo y se entreguen las llaves». Un proceso que según Conejero «se podrá realizar en un plazo de dos meses».