El presidente de Intramuros demanda al intendente de la Policía local de Plasencia por 30.000 euros

Lo prometió el miércoles y lo ha hecho este jueves. El presidente de la asociación vecinal de Intramuros, Julián Gutiérrez, se ha personado en los ... juzgados de Plasencia para registrar una demanda contra el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor. Lo hace a raíz de las últimas declaraciones de Cenalmor, que acusó a Gutiérrez de «crear una falsa alarma social» en torno a los incidentes en el centro de la ciudad y de «mentir» en su aparición en un programa de televisión de ámbito nacional.

Julián Gutiérrez ha llegado a la puerta de los juzgados pasadas las nueve y media de la mañana y, bajo el brazo, un pliego de dos folios donde desmenuza punto por punto de qué forma se ha sentido perjudicado por esas declaraciones. Dice que le han causado «daños morales, personales, sociales y graves perjuicios» en su honorabilidad. De esta forma, Gutiérrez solicita una indemnización de 30.000 euros, que, de recibirlos, serían donados al comedor social de Cáritas y a la propia sede vecinal de Intramuros.

Al mismo tiempo, Julián Gutiérrez solicita un acto de conciliación con Enrique Cenalmor, donde se avenga a reconocer ese «supuesto delito contra el honor del demandante» y «pedir perdón al denunciante en la misma forma que se produjo la acusación y el insulto».

A su llegada los juzgados, Julián Gutiérrez defendía la consistencia de la demanda y manifestaba su esperanza de que prospere: «Yo soy un ciudadano y él es un funcionario público. Si considera, como policía que es, que he cometido un ilícito, que haga las actuaciones legales que correspondan en derecho. Pero como ciudadano, no se me puede marcar y culparme de que soy incitador de lo que está ocurriendo en la ciudad».

La demanda presentada por Gutiérrez en los juzgados llega a título personal, a pesar de que dice que las manifestaciones objeto de polémica las realizó defendiendo los intereses del colectivo de Intramuros que preside: «Como ciudadano, no tengo que estar en los medios marcado por un funcionario público. Además, en las declaraciones que he hecho, estaba defendiendo los intereses de la asociación vecinal de Intramuros».

Igualmente, asegura que si Enrique Cenalmor pide perdón enfrente de los medios de comunicación, se cierra el procedimiento legal. «Con eso me doy por satisfecho», reconoce.