El presidente de Intramuros decide denunciar al intendente de Plasencia

Julián Gutiérrez, presidente de la asociación vecinal de Intramuros, ha decidido finalmente presentar una denuncia contra el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, ... tras no llegar a la avenencia en la mediación que tuvo lugar en los juzgados el pasado 25 de octubre. Un acto de mediación que tiene su telón de fondo en las declaraciones de hace nueve meses de Cenalmor, en las que acusó a Gutiérrez de «crear una falsa alarma social» en torno a los incidentes en el centro de la ciudad y de «mentir» en su aparición en un programa de televisión de ámbito nacional para denunciar estos hechos. Finalmente, tres meses después de aquel encuentro frustrado, Julián Gutiérrez presentará la denuncia que puede desembocar en un proceso judicial. La registrará este miércoles, a partir de las 10.30 horas.

Lo hace después de que, en aquel acto de conciliación del 25 de octubre, ambas partes mantuvieran las tesis que originaron la denuncia. Ese día, Julián Gutiérrez volvió a manifestar que las declaraciones de Cenalmor le causaron «daños morales, personales, sociales y graves perjuicios» en su honorabilidad. En su día, Gutiérrez solicitó una indemnización de 30.000 euros y exigía al demandado «pedir perdón al denunciante en la misma forma que se produjo la acusación y el insulto».

Enrique Cenalmor no solo no pidió disculpas, sino que antes de entrar en los juzgados seguía defendiendo que Gutiérrez había creado alarma social. «Sin duda», decía su abogado Miguel Cantero antes de asistir un acto de conciliación frustrado que apenas duró diez minutos.

Advertencias del intendente

Tres meses después, Julián Gutiérrez reconocía que hubiera descartado la denuncia si el intendente se hubiera disculpado: «No solo personalmente, sino que también en el mismo sitio donde me acusó, que fue en rueda de prensa y ante los medios. Aunque pedía una indemnización, la hubiera retirado y hubiera llegado a un acuerdo. No solo no aceptó, sino que volvió a reafirmarse públicamente».

Cantero, abogado de Cenalmor, avisó en su día de una contrarrespuesta más contundente en el caso de que Julián Gutiérrez quisiera seguir apurando vías judiciales: «Este camino no es el correcto. No se puede tener a una persona en el brete de la Justicia sin argumentos contundentes, porque eso resulta peligroso. Tan peligroso e irresponsable es presentar ante los medios de comunicación una situación que decía que vivía Plasencia como lo es continuar este procedimiento. Nosotros no queremos que continúe instando cualquier acción judicial, porque el siguiente paso ya no es inocuo, ya puede tener consecuencias».

Parecía que las advertencias habían calado en el ánimo de Julián Gutiérrez, sobre todo al no tener noticias de este caso en tres meses. Pero no era así. «Hay que hacer las cosas pensadas y en frío. No se puede actuar en caliente al día siguiente. Es lo más importante a la hora de tomar una determinación. Y una vez ya pensada, vista y releída toda la documentación, ya doy el paso siguiente, que es la denuncia».

A partir de ahora, el juez tendrá que estudiar el caso y dictaminar si tiene recorrido legal y acaba en una vista oral. «Yo no soy el culpable de que haya una preocupación de inseguridad en la ciudadanía. Yo he transmitido esa preocupación y el intendente se lo ha tomado como si yo estuviese instando a aumentar la inseguridad o la seguridad subjetiva», insistía Gutiérrez a horas de presentar la denuncia.