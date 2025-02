El presidente de la Conferencia Episcopal presidirá la ordenación de Brotóns como obispo de Plasencia

REDACCIÓN Jueves, 15 de septiembre 2022, 12:25 Comenta Compartir

El Obispado de Plasencia se encuentra ya preparando la ordenación episcopal del nuevo obispo, monseñor Ernesto Jesús Brotóns Tena, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, a partir de las 11 horas. Y aunque desde 1976 todo los obispos han sido ordenados en la Catedral, la exposición de Las Edades del Hombre que acoge la seo obliga a cambiar esta tradición. La ordenación de Brotóns será en la plaza de San Nicolás, «para lo que se han cursado los correspondientes permisos a las autoridades competentes, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno», informa en el Obispado.

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, será el consagrante principal, acompañado por monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz y Metropolitano, y monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, así como por otro importante número de obispos que se calcula superarán la veintena.

Desde que se conoció el nombramiento de don Ernesto Jesús Brotóns como obispo de Plasencia, una comisión de trabajo se encarga de preparar la ceremonia de ordenación. Está presidida por el obispo administrador apostólico, Ciriaco Benavente, coordinada por el vicario general Jacinto Núñez y forman parte de ella el vicario de Asuntos Económicos, Antonio de Luis, el canónigo prefecto de Liturgia de la Catedral, Juan Luis García, el técnico de Patrimonio del Obispado, Ricardo Ortega, y el director de la Oficina de Comunicación, Roberto Fernández.

El nombramiento del aragonés Ernesto Brotóns como sustituto de José Luis Retana se hizo público el pasado julio. Entonces el nuevo obispo de Plasencia, director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (Creta), se lo agradeció al Papa Francisco, valoró el trabajo realizado por su antecesor y el que en la actualidad realiza el obispo emérito Ciriaco Benavente. En sus primeras palabras a la diócesis aseguró que «no nos conocemos, pero he empezado a quereros y a querer a esta iglesia y a esta tierra extremeña y salmantina de la que ya me siento parte y espero conocer bien y servir lo mejor que sepa y pueda. Desde el primer momento he rezado y rezo por vosotros».

