El presidente del barrio de San Miguel de Plasencia no reconoce errores en su gestión

Más de un centenar de personas se reunieron este lunes enfrente de la sede vecinal del barrio de San Miguel para exigir a su ... presidente, Jaime Collado, una asamblea en las que se muestren las cuentas de la asociación y que, igualmente, permita hacerse socios a todos aquellos que lo deseen.

«Pedimos que se convoque una asamblea urgente para que todas las personas interesadas se puedan hacer socias. Y que se convoquen elecciones urgentes a la junta directiva de la asociación y que se haga público el estado de las cuentas, la composición de la junta directiva, el número de socios y qué se ha hecho y qué se va a hacer por el barrio», decía su portavoz Irene García.

Aseguran que Jaime Collado trata de mantenerse en la presidencia negándose a ampliar el listado de socios e impidiendo que haya un quórum desfavorable. Le tachan de «antidemocrático».

Un día después ha hablado el propio Jaime Collado, que ha mostrado su «desilusión» por la concentración de los vecinos. Dice que no le parece «ni lógica, ni real, ni viene al caso» y, según explica, la asociación de vecinos celebró hace unos días una asamblea, de la que salió una directiva nueva: «Tiene sus estatutos, los cumple a rajatabla y todas las instalaciones están ocupadas en este momento con distintas actividades».

Collado, para justificar su gestión, en la que no reconoce un solo error o mala praxis, explica que «incluso socorremos algunos barrios que no tienen sede». Insinuó en que en la concentración participaron «organizaciones que tienen rivalidad con otras organizaciones a las que pertenece esta asociación».

Los vecinos protestaban que es imposible concertar una cita con Jaime Collado, primero, para conocer el balance de las cuentas y saber a dónde se dirigen las cuotas de los socios, y segundo, para que los que no son socios puedan conseguir su carnet

«Si alguno quiere ser socio, no tiene más que acercarse al despacho en el momento en el que estamos. Los que han ido se les ha hecho socio. Ha habido asamblea y se ha anunciado. O sea, no sé qué es lo que piden que nosotros no estemos haciendo», señala el presidente de la asociación.

Esa versión difiere de la que ofrecieron los manifestantes este lunes: «Llevamos un periplo de año y medio intentando hablar con Jaime, intentando entrar en la asociación para desde dentro cambiar las cosas, empezar a hacer actividades, saber cómo está el tema de las cuentas, saber cómo está el tema de los socios. Madre mía, la de veces que les hemos escrito y les hemos pedido reuniones». Y para justificarlo, adjuntaban un gran número de capturas de conversaciones con el presidente de La Unión.

Para avalar su gestión, Jaime Collado decía que al barrio ha llegado «una inversión, de distintas instituciones, de más de 25 millones. Hemos estado totalmente activos y reivindicando».

Reacción de la concejala

Mayte Díaz, concejala de Distritos, ofreció este martes su interlocución para desenquistar una situación que dura ya mucho tiempo: «Yo siempre estoy dispuesta a reunirme con todos ellos y escuchar a todas las partes. Hago reuniones mensuales, tanto con Fepave como con Avepla».

Eso sí, reconoció que no tiene conocimiento del estado de las cuentas de la asociación de vecinos de San Miguel: «Son sus socios, las personas que pagan su cuota mensualmente, los que tienen derecho a conocer todas las cuentas. Y es el presidente quien tiene que dar las cuentas. Me reuniré con ellos para saber de estas circunstancias que ocurrieron ayer».