Juan Benito, en el medio, arropado por Avepla y su propia asociación vecinal. J. C. R.

El presidente de Avepla denuncia amenazas de un edil por los desbroces

Las supuestas coacciones se produjeron durante una reunión privada por el plan de limpieza, extremo que José María Nisa niega rotundamente

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La tensión entre la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia (Avepla) y el concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, José María Nisa, dio ... un nuevo giro ayer con la denuncia pública de Juan Benito, presidente del barrio de Ciudad Jardín y de la propia agrupación. Benito aseguró haber recibido «coacciones y amenazas» por parte del edil en una reunión celebrada hace dos semanas, aunque no reveló el contenido de las mismas. Hizo públicas estas acusaciones en una rueda de prensa en la que estuvo respaldado por los representantes de los barrios que forman Avepla, así como por la Asociación Vecinal de San Miguel.

