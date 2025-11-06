El presidente de Avepla denuncia amenazas de un edil por los desbroces

La tensión entre la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia (Avepla) y el concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, José María Nisa, dio ... un nuevo giro ayer con la denuncia pública de Juan Benito, presidente del barrio de Ciudad Jardín y de la propia agrupación. Benito aseguró haber recibido «coacciones y amenazas» por parte del edil en una reunión celebrada hace dos semanas, aunque no reveló el contenido de las mismas. Hizo públicas estas acusaciones en una rueda de prensa en la que estuvo respaldado por los representantes de los barrios que forman Avepla, así como por la Asociación Vecinal de San Miguel.

El origen del conflicto está directamente relacionado con el sistema municipal de desbroces implantado por el Ayuntamiento el pasado verano, un modelo que obliga a los vecinos a registrar solicitudes para que se ejecuten las tareas de limpieza vegetal. Desde julio, Avepla ha mantenido un pulso público con el Ayuntamiento, al considerar que esta gestión traslada a la ciudadanía responsabilidades que corresponden a los servicios municipales. Mientras el Consistorio defiende que el nuevo método permite priorizar actuaciones y mejorar la eficacia, las asociaciones sostienen que deja en segundo plano los criterios técnicos.

Ese desencuentro se intensificó a mediados de julio, cuando el concejal Nisa acusó en un pleno municipal a Juan Benito de presionar a trabajadores y responsables de las empresas concesionarias del servicio, exigiendo intervenciones fuera de procedimiento. Desde entonces, el conflicto ha ido creciendo en gravedad y tono.

La rueda de prensa de ayer marca un nuevo punto de tensión. En ella, Félix García, secretario de Avepla, explicó que la reunión donde supuestamente se produjeron las amenazas tuvo lugar después de una petición de la propia asociación para tratar los problemas con los desbroces. Según su relato, lo que esperaban como un encuentro técnico terminó convirtiéndose en una «reprimenda personal» contra Benito, a quien el concejal habría acusado de gozar de «privilegios» en mandatos anteriores y de mantener vínculos políticos con el PSOE, todo ello en un tono «coercitivo».

Juan Benito insistió en que los representantes vecinales «no pueden ser tratados como adversarios políticos» y que su labor consiste en «reivindicar servicios municipales, no gestionarlos».

Durante la comparecencia, Avepla lamentó que varios mensajes de WhatsApp que Benito había escrito en el grupo vecinal fueron reenviados al concejal antes de la reunión. «No sé si es legal, pero no es ético», dijo Benito. Esos mensajes habrían provocado el tono «hostil y amenazante» con el que –según su versión– Nisa se dirigió al presidente de la entidad.

El Ayuntamiento reaccionó con rapidez a las acusaciones. Nisa negó «de forma rotunda» que hubiera amenazas y sostiene que el encuentro se convocó después de que varias UTE de servicios municipales alertaran de supuestas presiones por parte de representantes vecinales. También aseguró que Benito llegó a exigir sanciones contra una de estas empresas y que la reunión tuvo como único objetivo «recordarle que todos los colectivos deben seguir los mismos procedimientos».

Respecto a los mensajes de WhatsApp citados por Avepla, Nisa afirma que le llegaron de forma privada por tratarse de textos «ofensivos» hacia él y hacia la actividad municipal, y que no los obtuvo mediante ningún acceso irregular.