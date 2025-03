El presidente de la asociación de San Miguel rechaza que haya falta de transparencia

J. C. R.

Hace unos días, varios vecinos del barrio de San Miguel se reunieron para firmar un manifiesto de disconformidad con el presidente de la asociación ... de vecinos, al que reclaman más aperturismo y una mayor claridad. Firmaron un manifiesto conjunto ante la imposibilidad de hacerse socio por «la falta de voluntad de presidente, ya que no admite socios o no está en las citas concertadas en el momento acordado para ello». Igualmente, mostraron su voluntad de asociarse para «intentar mejorar la vida del barrio de forma transparente». También reclamaban conocer los estatutos, el listado de socios y el estado de cuentas.

El presidente de la asociación, Jaime Collado, rechaza que haya falta de transparencia y dice que su actuación se rige por los estatutos. Según explica, una vez rellenado el carnet, luego hay que elevarlo a junta directiva, aunque sus reuniones no son periódicas y puede haber margen de un mes entre una y otra. «Nunca se suelen echar para atrás los carnets», asegura.

Jaime Collado lleva casi dos décadas como presidente de la asociación, que tiene cerca de 600 socios, y defiende su gestión hasta la fecha: «Está bien constituida y es completamente legal. Las cuentas se rinden ante los socios en la asamblea, pero no a los que no están o a los que no son socios».