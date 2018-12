Premiado el corto 'Just children' de los alumnos de quinto del colegio placentino San José REDACCIÓN Viernes, 14 diciembre 2018, 08:06

El colegio San José ha logrado el tercer premio en la sección europea del Festival Internacional Cámera Zizanio de Grecia por el corto 'Just children'.

El Cámera Zizanio, uno de los festivales de cortometrajes escolares más importantes de Europa, ha reconocido una vez más el trabajo de los alumnos de quinto de Primaria de este colegio placentino. Este mismo festival ya otorgó también un tercer premio al centro en su edición de 2014.

'Just children' ha sido rodado íntegramente en la ciudad de Plasencia. Se trata de un corto diferente, ya que no cuenta una historia de ficción, sino que a través de imágenes a cámara lenta y una voz en off, los alumnos cuentan cómo es el mundo desde su perspectiva. Como novedad, ha sido rodado en inglés, dado que el colegio cuenta con sección bilingüe. Una apuesta diferente que, de momento, les ha otorgado un premio internacional, pero que esperan tenga más trayectoria por los distintos festivales escolares.

Israel Agustín Gallego, tutor de quinto de Primaria y coordinador de la actividad, resalta la importancia que tienen los proyectos audiovisuales en todas las etapas, pero especialmente en Primaria: «A esta edad los alumnos apenas tienen filtros, se expresan ante la cámara con mucha naturalidad y tienen ideas muy frescas y auténticas para rodar; solo hay que escucharles y saber guiarles en el proceso creativo». Añade que los festivales escolares «son el cierre perfecto de la actividad, ya que, al margen de que haya o no premio, ver su trabajo proyectado en pantalla grande y poder compartirlo con niños de diferentes países y culturas es, sin duda, el mejor de los premios».

El colegio San José cuenta con más de una decena de premios nacionales e internacionales obtenidos por estos «pequeños grandes cineastas» de quinto curso de Primaria.