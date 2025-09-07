El precio de la vivienda en venta sube un 10% en tan solo un año

El precio de la vivienda en Plasencia continúa al alza. En agosto, el metro cuadrado se situó en 1.102 euros, lo que supone ... una subida del 3,0% respecto al mes anterior, un 4,0% en el trimestre y un 10,3% en el último año, según los datos del histórico de precios inmobiliarios. De esta forma, el valor de una vivienda tipo de 80 m² alcanza los 88.160 euros, frente a los 79.920 euros de agosto de 2015.

El incremento acumulado en la última década evidencia un fuerte encarecimiento. En tan solo diez años, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad ha pasado de rozar los 1.000 euros a superar de forma clara esa barrera, situándose en niveles que no se veían desde 2012. En términos absolutos, comprar un piso estándar en la ciudad supone hoy un desembolso de 8.240 euros más que hace una década.

Este aumento refleja una fuerte presión compradora y una limitada oferta de vivienda disponible en el mercado. La situación actual responde a factores como la estabilidad del mercado laboral en la zona, el atractivo de la ciudad como núcleo residencial y unas condiciones de financiación hipotecaria que siguen resultando ventajosas para muchos compradores.

En cuanto a la evolución mensual, Plasencia ha experimentado en los últimos meses un comportamiento claramente alcista. Tras una ligera corrección en julio, con un descenso del 0,3%, agosto recupera terreno con fuerza y marca el mayor incremento mensual del año, un 3,0%. Este dato confirma la consolidación de una tendencia positiva que se prolonga ya durante gran parte de 2025.

El crecimiento interanual del 10,3% sitúa a la ciudad entre los municipios extremeños con mayor encarecimiento de la vivienda en el último año. La evolución es especialmente significativa si se tiene en cuenta que durante 2023 los precios se mantenían contenidos, con variaciones negativas en algunos meses. El giro en la tendencia ha sido rápido y contundente, y refleja la mayor confianza de los compradores y un mercado más dinámico.

El análisis de los últimos trimestres muestra que la subida no es un fenómeno puntual, sino una tendencia consolidada. En el segundo trimestre del año, la vivienda se encareció un 2,6%, y en el tercero la variación se amplió hasta el 4,0%. Este ritmo de crecimiento ha situado a Plasencia en un escenario de máximos históricos recientes.

Respecto a los precios provinciales y regionales, Plasencia sigue por debajo de ciudades como Cáceres capital, donde el precio medio se sitúa en 1.644 euros/m², o Badajoz capital, con 1.746 euros/m². Sin embargo, la capital del Jerte destaca por el dinamismo de su mercado, que la ha llevado a protagonizar uno de los mayores incrementos porcentuales en Extremadura durante el último año.

Los expertos señalan que el tirón de la demanda responde en parte a la búsqueda de alternativas más asequibles frente a grandes ciudades de la región, así como al interés de nuevos residentes que valoran la calidad de vida y la ubicación estratégica de Plasencia, conectada por autovía con el norte y sur de Extremadura. De cara al futuro, todo apunta a que los precios podrían seguir al alza, aunque a un ritmo más moderado.

El dato de agosto confirma que la vivienda en Plasencia nunca había estado tan cara en la última década. Para los compradores, este encarecimiento supone un esfuerzo económico creciente; para los vendedores, una oportunidad de obtener mayor rentabilidad por sus propiedades.