Cartel de «próxima construcción» en la avenida de Salamanca, aunque la obra lleva parada cinco años. J. C. R.

El precio de la vivienda en venta sube un 10% en tan solo un año

El valor de una casa tipo de 80 metros cuadrados alcanza los 88.160 euros, frente a los 79.920 euros de agosto de 2015

JUAN CARLOS RAMOS

PLASENCIA.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El precio de la vivienda en Plasencia continúa al alza. En agosto, el metro cuadrado se situó en 1.102 euros, lo que supone una subida del 3,0% respecto al mes anterior, un 4,0% en el trimestre y un 10,3% en el último año, según los datos del histórico de precios inmobiliarios. De esta forma, el valor de una vivienda tipo de 80 m² alcanza los 88.160 euros, frente a los 79.920 euros de agosto de 2015.

