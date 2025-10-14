HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Anuncios de viviendas en un negocio inmobiliario en la avenida de Salamanca. J. C. R.

El precio del alquiler de vivienda municipal alcanza su récord histórico

Ha llegado a los 6,8 euros por metro cuadrado en septiembre, un 10,5% más que hace un año, y confirma a la capital del Jerte como una de las ciudades más tensionadas

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

El precio del alquiler de vivienda en Plasencia ha alcanzado en septiembre su máximo histórico. Se sitúa en 6,8 euros por metro cuadrado, ... según los últimos datos del índice inmobiliario Fotocasa. Esta cifra representa un aumento mensual del 3,1%, un incremento trimestral del 1% y una subida interanual del 10,5%, que consolidan una tendencia alcista que se mantiene de forma sostenida desde comienzos de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

