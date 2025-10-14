El precio del alquiler de vivienda municipal alcanza su récord histórico

El precio del alquiler de vivienda en Plasencia ha alcanzado en septiembre su máximo histórico. Se sitúa en 6,8 euros por metro cuadrado, ... según los últimos datos del índice inmobiliario Fotocasa. Esta cifra representa un aumento mensual del 3,1%, un incremento trimestral del 1% y una subida interanual del 10,5%, que consolidan una tendencia alcista que se mantiene de forma sostenida desde comienzos de año.

El dato confirma que Plasencia es actualmente el municipio con el alquiler más caro de la provincia de Cáceres, superando los precios de otras localidades como Navalmoral de la Mata o Coria. En septiembre de 2024, el metro cuadrado se situaba en 6,2 euros, por lo que el incremento de seis décimas en un año supone el mayor encarecimiento anual desde que existen registros comparables.

Esta escalada de precios sitúa a la capital del Jerte por encima de la media regional, en un contexto donde la vivienda se encarece tanto en venta como en alquiler. En el conjunto de Extremadura, el precio medio de hogares en venta se ha situado en 1.272 euros por metro cuadrado, con un incremento trimestral del 0,5% y una subida interanual del 3,3%, lo que evidencia que el encarecimiento del alquiler en Plasencia avanza a un ritmo mucho más acelerado que el mercado de compraventa.

Entre los municipios extremeños analizados por Fotocasa, Plasencia registra una subida del 1,5% en el tercer trimestre en el precio de venta, una cifra moderada si se compara con localidades como Don Benito (+9,2%), Almendralejo (+5,6%) o Cáceres capital (+3,8%). Sin embargo, la presión sobre el alquiler es significativamente mayor en la ciudad placentina, donde la oferta de viviendas disponibles sigue siendo limitada, especialmente en el centro histórico y en barrios próximos como San Juan o Miralvalle.

El histórico de precios demuestra que el coste del alquiler en Plasencia ha crecido de forma constante en los últimos tres años. En enero de 2023, el metro cuadrado apenas alcanzaba los 5,4 euros, lo que significa que los arrendamientos se han encarecido más de un 25% en menos de tres años. Este aumento es más acusado que el registrado en la mayoría de ciudades de la región y responde, en buena parte, a un aumento de la demanda residencial por parte de jóvenes, profesionales desplazados y familias procedentes de municipios cercanos, atraídos por los servicios educativos y sanitarios de la ciudad.

Dificultad de acceso

La evolución de los datos también refleja una creciente brecha entre el salario medio y el coste de la vivienda arrendada, lo que está dificultando el acceso a los hogares para amplias capas de la población. Con los precios actuales, un piso de 70 metros cuadrados supera los 475 euros mensuales, sin contar gastos adicionales.

En conjunto, los datos de septiembre confirman que el municipio atraviesa su ciclo de encarecimiento más intenso en una década, impulsado por una demanda sostenida y una oferta cada vez más escasa. El reto de los próximos meses será comprobar si esta tendencia se modera con la llegada del otoño o si, por el contrario, los precios continúan escalando y consolidan a la ciudad entre los mercados de alquiler más caros de Extremadura.