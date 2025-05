PP y Vox rechazan crear el Personero del Común, pensado para Plasencia

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 17 de abril 2024, 07:47 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

Hace justo dos meses, Unidas Podemos registró en la Asamblea de Extremadura la propuesta de creación del Personero del Común, que en esencia es la versión regional del Defensor del Pueblo. Ya lo hizo en febrero del año 2020, y ni entonces lo logró ni ahora lo va a conseguir. Hace cuatro años lo rechazó el PSOE de Guillermo Fernández Vara y ahora lo han hecho tanto el PP como Vox, que han firmado sendas enmiendas a la totalidad.

«Ya es hora de que se ponga en marcha», declaraba Irene de Miguel, la líder regional de la formación de izquierda, que recordó la necesidad de «cumplir con el Estatuto» y también que es «una reivindicación histórica del pueblo placentino».

Según el Estatuto, «se creará con sede en la ciudad de Plasencia el Personero del Común como comisionado de la misma y con funciones, respecto de las instituciones autonómicas y locales, similares a las del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución».

Tanto el grupo parlamentario del PP como el de Vox han postulado la devolución de la iniciativa. Para los populares, no hay razones que justifiquen su puesta en marcha, «la cual no es demandada por el pueblo extremeño (...) y no existen circunstancias de desamparo de los ciudadanos frente a poderes públicos por inexistencia de órganos que velen por sus intereses que pudieran justificarla».

Según dice el PP, los extremeños ya cuentan con dos instituciones a las que se pueden dirigir en defensa de sus derechos: la Asamblea de Extremadura y el propio Defensor del Pueblo, al que los extremeños, según su último informe anual acudieron en 531 ocasiones durante el año 2023.

El PP reconoce que hay nueve comunidades autónomas que cuentan con instituciones similares. Sin embargo, «muchos ciudadanos siguen acudiendo al Defensor del Pueblo, lo que supone una duplicidad de recursos personales, materiales y económicos, que no se compadecen con una adecuada política de utilización racional de los recursos públicos».

Insisten en que, el número de quejas que presentan los extremeños, «en modo alguno justificaría el desembolso económico que su puesta en marcha supondría y que se cifra en más de 2 millones de euros». Ponen como ejemplo varios casos: «En Galicia se superan los 2.100.000 euros de presupuesto; en Aragón los 2.200.000 euros, en Cataluña los 7.100.000 euros o en Canarias los 3.690.000 euros, y así sucesivamente en todas las comunidades autónomas que cuentan con esta figura».

En una línea parecida se pronuncia Vox, cuya devolución ha firmado Óscar Fernández Calle. Dice que «Extremadura no necesita una institución como ésta, por incurrir en duplicidad con el Defensor del Pueblo nacional, no existir un volumen de quejas y reclamaciones suficientes como para justificar su existencia, suponer un aumento considerable del gasto político superfluo y un engrosamiento injustificado de la Administración y por existir un nulo interés social y popular en Extremadura en su creación».