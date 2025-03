El PP rechaza los «ataques» del exdirector de Turismo al Gobierno de Guardiola

J. C. R.

El PP de la provincia de Cáceres ha tachado de «ejercicio de cinismo lamentable» los «continuos ataques» del exdirector general de Turismo, Francisco Martín, ... al Gobierno de María Guardiola y al Ayuntamiento de Plasencia. Según manifestó ayer en una nota de prensa, obedecen a una táctica del PSOE, «que usa como marionetas a antiguos cargos en asociaciones para atacar al PP».

El PP provincial quiso recordar el pasado de Martín como diputado en la Asamblea y como director general de Turismo para subrayar que «nunca hizo gala de ese espíritu reivindicativo que le ha invadido ahora. Pide, camuflado en una asociación, lo que no demandó teniendo responsabilidad».

Los populares echan en cara a Francisco Martín que «en estos años no hizo nada por la avenida Martín Palomino y ahora que definitivamente se va a poner solución, gracias a la gestión de la Junta y el Ayuntamiento de Plasencia, este señor busca problemas donde no los hay con la intención de poner palos en la rueda».

El PP de Cáceres, en la línea del discurso de Pizarro hace unos días, cree que Francisco Martín usa el MSU como herramienta política: «Parece ser que quiere resolver a través de esa asociación lo que no fue capaz de hacer cuando estuvo en el Gobierno de la Junta. En este año le hemos visto demandar infraestructuras que dependen de la Junta con vehemencia, pero mira para otro lado en otras que dependen del Gobierno de Sánchez. Suponemos que querrá ganar puntos ante sus nuevos líderes. Como en otros ámbitos, el Gobierno de María Guardiola ha solucionado en estos meses la mala gestión de sus antecesores, incluido el señor Martín».

La semana pasada, Francisco Martín se quejó de que la actual consejera de Cultura y Turismo no recibe al MSU, pero el PP ha respondido que, cuando él era responsable de Turismo, «no se preocupó por consensuar ninguna actuación en materia de turismo con el Ayuntamiento de Plasencia o con otros consistorios del Partido Popular. Además, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda le invitó a una reunión en agosto y no fueron porque no les venía bien la fecha».