Policías nacionales reforzarán la seguridad en la Feria de Plasencia, que comienza hoy REDACCIÓN PLASENCIA. Miércoles, 12 junio 2019, 07:54

No podrán ser policías locales de otros municipios de la zona, como ocurrió en junio del pasado año, pero el dispositivo de seguridad durante la Feria de Plasencia que comienza hoy se reforzará con policías nacionales.

El alcalde, Fernando Pizarro, recordó que no pueden venir agentes de otras localidades «porque cuando el intendente hizo la petición ya no había tiempo para el procedimiento legal», pero sí que «el subdelegado del Gobierno ha atendido nuestra petición y, por tanto, los policías nacionales ayudarán a los locales en el dispositivo de seguridad, para que no haya ningún problema en la Feria».

En unas fiestas que se ponen en marcha oficialmente hoy y que serán las más inclusivas de las celebradas hasta el momento. Unas fiestas que ya han comenzado para quienes están en residencias de mayores y personas con discapacidad y que hoy abrirán dos usuarias de Placeat, las elegidas para dar el pregón a las 22 horas desde el balcón del Ayuntamiento.