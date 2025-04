La Policía tratará de evitar nuevas aglomeraciones en San Esteban

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 29 de diciembre 2024, 08:04 Comenta Compartir

Como suele ser habitual en las vísperas de Nochebuena o Nochevieja, la plaza de San Esteban volvió a registrar una masiva concentración de personas alrededor de sus establecimientos de hostelería. Eso ha despertado las críticas de varios vecinos e incluso de una pastelería, que tuvo que tuvo que cerrar cuatro horas antes porque no sus clientes no podían pasar. Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, cree que se han establecido normas objetivas y específicas para conciliar la actividad de todos los negocios, pero reconoce que se siguen produciendo aglomeraciones. Espera que no se repita en Nochevieja: «Yo espero que en las próximas ocasiones –y así tiene la orden la Policía local– no ocurran esas aglomeraciones, sobre todo durante los horarios comerciales. Hay que seguir manteniendo la legalidad con el fin de que el tránsito y la movilidad del peatón, pese a que sea una zona de ocio, sean posibles».