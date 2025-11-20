La Policía refuerza el control de los contenedores de obra para evitar vertidos ilegales

El Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y control sobre los vertidos de residuos procedentes de obras, una medida que ... ya se está aplicando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar la limpieza viaria, garantizar la seguridad y evitar los problemas generados por el uso inadecuado de los contenedores destinados a escombros.

La iniciativa fue presentada ayer en rueda de prensa por el concejal delegado de la Policía Local, David Dóniga, y la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín. Ambos destacaron la necesidad de reforzar la coordinación entre departamentos y de asegurar que los contenedores utilizados por empresas constructoras cumplan con las normas establecidas en la ordenanza municipal.

Dóniga explicó que el dispositivo ya es visible en las calles y detalló las primeras actuaciones que se han comenzado a aplicar. Entre ellas, señaló la instalación de una valla que delimita la zona del contenedor de obra, el uso de una cinta de balizamiento alrededor del mismo para mejorar su visibilidad, el vallado de los contenedores al finalizar la jornada laboral y la colocación de un cartel informativo proporcionado por la Policía Local en el que se especifican las normas de uso. Según indicó, estas medidas tienen por finalidad «mejorar el control y la vigilancia de los residuos y contribuir a una mejor imagen de la ciudad».

Coordinación

Por su parte, Belinda Martín subrayó la importancia de la coordinación entre el departamento de Gestión Urbanística y la Policía Administrativa, cuyo número de efectivos ha aumentado a siete. Señaló que esta colaboración era necesaria porque «la gestión de los contenedores de obra estaba descoordinada» y era preciso ordenar el procedimiento para «facilitar la vida al ciudadano».

Martín recordó que uno de los principales inconvenientes detectados era la acumulación de basura doméstica en los contenedores de obra, lo que provocaba situaciones poco higiénicas y daba una «imagen lamentable». Para mejorar la situación, se han mantenido reuniones con empresas de contenedores, empresarios del sector de la construcción y constructores, con el fin de consensuar normas y procedimientos. Fruto de estos encuentros, se acordó que todas las empresas debían colocar en sus contenedores un cartel con las normas de uso, elaborado por la Policía Local.

La concejala explicó que se ha dado un tiempo prudencial a las compañías para que puedan trasladar la información a sus trabajadores y disponer de los materiales necesarios, mientras la Policía Administrativa realiza «un control diario de los contenedores para comprobar que cumplen las condiciones exigidas, que están tapados tras la jornada laboral y que se mantiene la limpieza adecuada». Estas medidas buscan evitar accidentes, caídas o deslizamientos de usuarios, así como garantizar la seguridad en la vía pública.

Martín recordó, además, que sigue vigente la obligación de retirar los contenedores de obra de la zona intramuros durante los fines de semana, a partir del mediodía del viernes, para mejorar la movilidad y la imagen del centro histórico para vecinos y visitantes.

Según se explicó en la rueda de prensa, antes de esta campaña no se cumplían adecuadamente las normas, especialmente la obligación de tapar los contenedores al finalizar la jornada, lo que facilitaba que algunos ciudadanos depositaran bolsas de basura en ellos, generando acumulaciones y malos olores, especialmente en verano.