El policía de Plasencia que está en todos los grupos de Whatsapp

Hace unos días robaron un móvil en un negocio de la calle Talavera. De forma inmediata se le comunicó al presidente de los comerciantes de la céntrica vía y éste lo notificó por Whatsapp en el grupo de 'comercio seguro', el que desde hace un año garantiza un contacto permanente y fluido del sector con la Policía Nacional.

«Quince minutos después, no más, el ladrón había sido identificado, detenido y ya iba en la parte trasera del coche policial», cuenta Fernando Santiago, comerciante de la calle Talavera y presidente de la asociación de Zona Centro y de la Federación de Comercio y Servicios Placentinos (FESCOP).

Es, por eso, uno de los directivos del sector que forma parte del grupo de Whatsapp creado por el agente José Antonio Rodríguez Montero, delegado de la oficina de participación ciudadana de la Policía Nacional en la ciudad y la cara más conocida de la comisaría. Montero, como se le conoce, es el poli al que acuden comerciantes, hosteleros, hoteleros, vecinos, directores de institutos... Porque él está en todos los grupos de Whatsapp y, además, a iniciativa suya.

«Me parece que es una herramienta útil para que el trabajo policial sea más rápido y eficaz, porque de esta forma los ciudadanos tienen conexión directa con la comisaría», explica el policía nacional.

Por eso ha ido creando uno a uno los diferentes grupos, «para que cualquier problema que tengan lo puedan comunicar de manera inmediata, de tal forma que yo pueda actuar con la misma rapidez e informar de la incidencia que sea a los compañeros que están patrullando en ese momento y así resolver el problema en el menor tiempo posible», aclara Montero. También que «el grupo más activo es el de los comerciantes, porque son los negocios que más hurtos sufren, si bien son poquísimos en una ciudad segura como es Plasencia, con un bajísimo índice de delincuencia», aclara.

De hecho, los comerciantes están recibiendo estos días, como ya es casi una tradición navideña, la visita de Montero. «Voy tienda por tienda, negocio por negocio, dando pautas para garantizar un comercio seguro, para prevenir los problemas que pueden darse en una de las mejores épocas comerciales del año».

Pautas detalladas en folletos o guías que el policía nacional lleva a cada comerciante para, por ejemplo, recordarles la conveniencia de no colocar los objetos de mayor valor cerca de los accesos al establecimiento o el acierto de desconfiar de quienes ofrecen productos a un precio por debajo del habitual en el mercado. Y para recordarles igualmente que «a cualquier hora, cualquier día del año, también cuando estoy de vacaciones, pueden comunicar el problema que les surja en el grupo de Whatsapp, porque yo no me desconecto nunca», asegura Montero.

Los comercios comunican los pequeños hurtos que puedan sufrir, «los hosteleros, la verdad es que apenas nada, y los locales de ocio, por ejemplo, los problemas que pueden tener por clientes que tratan de pagar con billetes falsos o que generan conflicto con otros». En cuanto a los vecinos, «las quejas vienen sobre todo de los ruidos, pero poco podemos hacer porque no es competencia de la Policía Nacional». Y con los directores de institutos, también con los estudiantes, la comunicación es igualmente fluida con un agente que, «además de incidir en la vigilancia en los recreos para evitar el tráfico y consumo de drogas» señala, da charlas habitualmente a los alumnos sobre los riesgos de internet y las relaciones tóxicas, de la misma manera que a los mayores les habla de timos y estafas.

«Es un trabajo bonito el que tengo encomendado porque te permite estar con los ciudadanos y creo que es esencial que sientan a la policía cercana y que sepan que pueden contar con ella en cualquier momento», afirma Montero, al frente de la oficina de participación ciudadana desde 2014 y cuya labor ha ido mejorando de la mano de las nuevas tecnologías para acercarla cada día un poco más a los ciudadanos. Porque así quiere que sea un policía nacional con 36 años de experiencia en el cuerpo, los 19 últimos en la comisaría placentina.

Natural de Aldeanueva de la Vera entró con 21 años en la Policía Nacional tras formarse en Telecomunicaciones en el Ejército. Realizó sus prácticas en Alicante y, tras jurar el cargo, su primer destino fue en cifrados en la Delegación del Gobierno en Cataluña. «Estuve siete años y después fui a la sección de motos de Madrid, para realizar, entre otros, trabajos de escolta para la Casa Real y el Gobierno». Los realizó durante una década hasta que en 2003 se trasladó a Plasencia, donde ha formado una familia y se ha convertido en el poli al que acuden los ciudadanos.

