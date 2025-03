La Policía Local vigilará las casas y los negocios de los placentinos cuando estén de vacaciones

Ana B. Hernández Jueves, 31 de marzo 2022, 12:30 Comenta Compartir

'Vacaciones seguras' es el título del nuevo programa puesto en marcha por la Concejalía de Interior y que se estrenará esta Semana Santa. La iniciativa permite que cualquier persona de la ciudad pueda contar con vigilancia policial durante sus vacaciones, tanto en su casa como en su negocio, según han anunciado esta mañana el concejal de Interior, David Dóniga, y el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor.

El programa se llevará a cabo durante las vacaciones de Navidad (entre el 24 de diciembre y el 6 de enero), en Semana Santa (este año del 8 al 16 de abril) y en verano (desde el 1 de julio al 31 de agosto). Durante estas fechas la Policía Local vigilará las viviendas y los negocios de los placentinos que así se lo soliciten. Para eso, desde hoy mismo, está abierto el plazo. Todos los interesados en esta vigilancia a la carta pueden enviar un correo electrónico a policialocal@aytoplasencia.es, aportando sus datos personales y la dirección de su casa o negocio y señalando los días en los que no estará.

También deberán indicar los datos de contacto del familiar o amigo al que le dejarán las llaves de su casa o de su comercio, «para que podamos tener las llaves y entrar en la vivienda o el negocio en caso de que sea preciso», ha aclarado el intendente. «Por ejemplo, si se produce un robo, un incendio, una fuga de agua o cualquier otro incidente», ha detallado el concejal de Interior.

El motivo de la iniciativa, en palabras de Enrique Cenalmor, «es prevenir para evitar que se produzcan estos problemas; en una situación de crisis como en la que nos encontramos, se podría producir un aumento de los robos, de ahí que con este programa busquemos anticiparnos».

No bajar del todo las persianas

Además de solicitar la vigilancia durante los días de ausencia, la Policía Local va a dar pautas también a los ciudadanos para que tomen sus propias medidas de precaución tanto en sus hogares como durante sus vacaciones.

Algunas de ellas las ha indicado esta mañana el intendente y pasan por asegurarse de que ventanas y puertas están bien cerradas, no bajar del todo las persianas de la vivienda durante los días de ausencia, verificar que las llaves de paso están igualmente cerradas, no publicar el destino de las vacaciones en las redes sociales y no perder el coche de vista en las paradas que se hagan en el trayecto.

«También sería conveniente que se comprara un temporizador para la casa de la modo que la luz se encendiera algunas horas durante la tarde-noche, para dar la sensación de que hay gente dentro», ha indicado Cenalmor. Y del mismo modo, ha concluido, es conveniente «llevarse las joyas de valor que se tengan y hacer un registro de los bienes y enseres que hay en la vivienda, para poder demostrar su propiedad en caso de que se produzca un robo y se recuperen».

