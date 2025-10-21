La Policía Local de Plasencia detiene a un hombre con el permiso de conducción falsificado Los hechos ocurrieron durante uno de los controles rutinarios de documentación, alcoholemia y consumo de drogas que los agentes realizaron en distintos puntos de la ciudad

J. C. R. Plasencia Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Policía Local de Plasencia detuvo el pasado fin de semana a un hombre acusado de un presunto delito de falsedad documental, después de comprobar que conducía con un permiso de conducción falsificado.

Los hechos ocurrieron durante uno de los controles rutinarios de documentación, alcoholemia y consumo de drogas que los agentes realizaron en distintos puntos de la ciudad. Durante la inspección, los policías sospecharon de la autenticidad del permiso presentado por el conductor, por lo que procedieron a verificarlo en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La consulta confirmó que el individuo no poseía permiso de conducción de clase B y que el permiso de clase A que había exhibido estaba caducado desde el año 2009.

Tras las comprobaciones, el hombre fue detenido, se le leyeron sus derechos y fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, donde se instruyeron diligencias antes de su remisión al Juzgado de Guardia. Según el artículo 392 del Código Penal, la falsedad documental puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses.

Más incidentes

En el marco de estos controles, la Policía Local también interpuso varias denuncias administrativas, entre ellas una por carecer de seguro obligatorio y otra por no haber pasado la ITV reglamentaria.

El fin de semana se saldó, además, con diversos incidentes. Los agentes intervinieron en cuatro accidentes de tráfico, que dejaron un balance de cuatro personas heridas leves. También se sancionó a un ciudadano por miccionar en la vía pública y a otra persona por llevar perros sueltos en un parque. Asimismo, un establecimiento de la calle Lusitania fue multado por colocar un altavoz en la vía pública sin autorización.

La Policía Local también tuvo que intervenir en dos reyertas, ambas sin heridos, y colaboró con el servicio de Bomberos en un incendio originado en la chimenea de una vivienda de la calle Barriales, provocado por una mala combustión.

Ante este último suceso, el cuerpo policial municipal ha recordado la importancia de realizar la limpieza periódica de los tiros de las chimeneas para prevenir riesgos de incendio en los hogares.