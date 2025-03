La Policía Local de Plasencia busca agentes mujeres

La galería de tiro sigue sin encontrar apoyo para acabarse

Dóniga se ha quejado de que la Junta hace caso omiso ante la petición de acabar la galería de tiro de la Policía local. Se lo recordó a la consejera Begoña García hace dos meses: «Dice que en Badajoz ya hay una galería. No me parece respuesta. El que vaya a hacer las prácticas desde aquí, pierde el día. El norte de la región necesita ese servicio, no solo Plasencia».Faltarían 50.000 euros para acabar la galería de tiro.