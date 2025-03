La Policía Local de Plasencia tuvo que intervenir ayer en la cola para vacunarse de covid

REDACCIón Jueves, 30 de diciembre 2021, 12:43 | Actualizado 12:50h. Comenta Compartir

La Policía Local de Plasencia tuvo que intervenir ayer miércoles en la cola de vacunación contra la covid-19 en El Berrocal, según confirman fuentes municipales y policiales. El Servicio Extremeño de Salud había convocado a varios colectivos de profesionales sanitarios que ejercen en la privada para recibir la tercera dosis contra la covid-19, pero un buen número de ellas se quedó sin recibir el pinchazo porque había más personas que vacunas. Entre ellos, algunos que acudieron al llamamiento y estando en la cola, decidieron volverse a sus trabajos después de que personal del SES les informara de que vista la cola que había, no iba a dar tiempo a inmunizar a todos en el horario anunciado.

Algunos se negaron a marcharse sin recibir su dosis, alegando entre otros motivos que asumían de buen grado ausentarse del trabajo dada la importancia de inmunizarse, pero una vez, no dos. Según el SES, «se dijo a las personas que estaban allí que al día siguiente (por hoy, día en el que ha habido un nuevo llamamiento para estos colectivos profesionales) se seguiría vacunando, ya que iban a empezar con los cribados, pero luego se pospuso el horario de cribado y se continuó inmunizando a los que se quedaron». La situación generada motivó que tuviera que intervenir la Policía Local. Sucedió en un momento en el que se cerraron las puertas del pabellón para formar dos colas diferentes, una para vacunación y otra para cribados, según explican fuentes del Ayuntamiento. Los agentes mediaron ante la disconformidad que expresaban algunos de los presentes, si bien no se registraron incidentes de relevancia.

Esta mañana, el concejal de Recursos Humanos, Empleo y Sanidad ha explicado que recibieron «bastantes quejas por parte de usuarios que habían acudido al llamamiento del SES, que por tanto estaban en el lugar y a la hora indicados por los responsables sanitarios, y a los que se comunicó que no había vacunas suficientes». «La responsable de la vacunación que salió a hablar con la gente que esperaba su turno -continuó detallando Álvaro Astasio- explicó que a la cita habían acudido ciudadanos que no debían haberlo hecho, al no formar parte de los colectivos de profesionales sanitarios de la privada que estaban convocados». «Lo que hicimos desde el Ayuntamiento -completó el edil- fue poner en conocimiento de los responsables del área de salud las quejas que nos habían llegado».

Para este jueves por la mañana también estaban convocados para recibir la tercera dosis los nacidos en 1970 y 1971.

En cuanto a los cribados masivos, entre lunes, martes y miércoles se realizaron en el pabellón de El Berrocal 1.243 test que permitieron detectar 132 positivos (el 11%), y en La Data, 466 con 86 resultados positivos (el 18%).