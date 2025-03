Polémica en Plasencia por ayudas a la maternidad

Las reivindicaciones feministas nunca han sido homogéneas. Las disensiones a la hora de abordar la igualdad real y efectiva siempre han sido evidentes dependiendo del ... prisma político, religioso, ético o moral que se utilice. Así se ha plasmado en lecturas y manifiestos con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, donde el consenso nunca ha sido unánime. Sin embargo, al menos en Plasencia, esa polarización ha alcanzado una nueva y puede que máxima expresión. Una polarización que ha cobrado forma en los últimos días a raíz del desfile de moda de Emma Prieto, cuyos beneficios fueron a parar a la asociación Red Madre.

El grupo municipal de Unidas Podemos acusó a Red Madre de ser una entidad «antiabortista» y que «tiene como costumbre presionar a las mujeres para que no aborten». Y al Ayuntamiento de Plasencia, de dar amparo a esa asociación, «subvencionando la logística de esta nueva edición del desfile». Unidas Podemos emitió esa nota de prensa en la noche del lunes y la polémica se fue agigantando a medida que comenzaban a participar actores en el debate. La concejala de Vox, Purificación Martín, calificó de «difamantes y calumniosas» esas acusaciones y subrayó que la Ley de salud sexual y reproductiva «reconoce el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en una serie de circunstancias, pero eso no conlleva que cualquier embarazo imprevisto deba acabar en aborto».

La polémica trascendió las fronteras regionales cuando Cuatro TV se interesó por la noticia. Lo hizo en el programa 'Cuatro al día', de Ana Terradillos. En la mesa de debate, a través de videoconferencia, participaron Mayte Díaz, concejala de Igualdad; Nerea Fernández, portavoz de Igualdad de Unidas Podemos Extremadura; y Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre.

La primera en intervenir fue Mayte Díaz, que defendió el trabajo de «acompañamiento, apoyo a la mujer y asesoramiento» de Red Madre y que pueda recibir ayudas por parte del Ayuntamiento de Plasencia, ya que está integrada en el Consejo de la Mujer: «Cumplen todos los requisitos que marca el estatuto del Consejo, por lo que reciben subvención, al igual que todas las asociaciones de mujeres».

La edil aseguró que respeta «la decisión de cualquier mujer» y que «nunca me he metido en polémicas de ningún tipo; se trata de ayudar a todas las mujeres en sororidad, apoyarnos las unas a las otras».

Nerea Fernández, portavoz de UP, insistió en que Red Madre es una asociación que «culpabiliza a las mujeres que deciden abortar» y que «las marcan con una losa». Y a Mayte Díaz, la criticó que «desvía fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género para financiar a Red Madre» y que «en Plasencia ni siquiera hay un plan de igualdad; lleva siendo ya concejala de Igualdad unos buenos años y no lo ha hecho».

La edil se justificó diciendo que, al hacer el plan, «hemos visto que el programa informático que tenía este Ayuntamiento no cumplía para sacar divididos los sesgos de género. Por lo tanto, tenemos que hacer un nuevo programa».

Por su parte, Amaya Azcona quiso desarmar la tesis de UP diciendo que «Red Madre hace acompañamiento a mujeres embarazadas que en su libertad nos buscan porque dudan si continuar o no. O que quieren continuar, pero a veces tienen dificultades o presiones de sus parejas. Nosotros jamás vamos a un abortorio». Azcona insistió en que «respetamos la libertad de la mujer, cosa que a veces en otros grupos no se respeta».

En los actos centrales del 8-M del Ayuntamiento, que se van a celebrar en el salón plenos a partir de las 12.00, se van a premiar a dos mujeres. Una de ellas es Aurora Vicente, capitana de la Guardia Civil. Y curiosamente, la otra es la diseñadora Emma Prieto, protagonista involuntaria de la polémica que ha sacudido a la ciudad esta semana. Se prevé, cuando menos, tensión en el 8-M más polarizado.