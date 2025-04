Podemos reclama que se active el programa local de comedores escolares de Plasencia

Justo 48 horas después de que se conociera que la Junta de Extremadura ha eliminado la gratuidad universal de los comedores escolares en la región, ... el grupo de Unidas Podemos en Plasencia ha salido a la palestra para analizar, y denunciar, la particular situación que viven esos comedores en la capital del Jerte.

Es, según dicen, la punta de lanza un acumulado de problemas que están haciendo que «la vuelta al colegio esté siendo caótica» y que puede estar provocando una situación de «vulnerabilidad» entre las familias más necesitadas, en opinión de Mavi Mata.

«En Plasencia, tenemos unas ayudas sociales para comedores municipales. La convocatoria siempre sale a principios de agosto y, a comienzo de curso, las solicitudes se aprueban según los baremos establecidos. Así, las familias pueden llevar a sus hijos a esos comedores escolares desde el minuto cero», explicaba la edil de Unidas Podemos.

Sin embargo, según señalan, «estas ayudas municipales ni siquiera están publicadas el boletín, por lo que las familias que dependen de ellas no están pudiendo llevar a sus hijos a los comedores. Hasta que no se aprueben, no van a poder hacerlo, con la repercusión que eso tiene para las más vulnerables».

Según entiende Unidas Podemos, el retraso del plan de empleo está creando «un cierre de servicios públicos fundamentales». Dicen que, en el mejor de los casos, las becas de comedor podrían no estar disponibles «hasta octubre».

Según detalló la concejala Elena Mejías, entre los servicios cuyo funcionamiento y respuesta que están en tela de juicio se encuentran los parques infantiles («su estado es precario»), la zona infantil de la biblioteca municipal («ahora cerrada»), el retraso de la inscripción a las escuelas deportiva o el mantenimiento de las instalaciones de la Ciudad Deportiva («el otro día los equipos esperaron más de una hora a que dieran la luz»), la conciliación familiar por las tardes o el servicio de ayuda a domicilio («no está llegando a muchos usuarios»).